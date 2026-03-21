ATS Agence télégraphique suisse
Un automobiliste a percuté un groupe d’élèves en camp scolaire à Sedrun (GR). Une accompagnatrice de 47 ans a été tuée, deux adolescentes sont grièvement blessées. Le conducteur n'a quant à lui pas été blessé, a précisé samedi la police cantonale à l'agence d'information Keystone-ATS.
L'homme de 87 ans aurait confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein dans une rue de quartier. Sa voiture a alors accéléré et a percuté le groupe de camp scolaire ainsi que les accompagnateurs. La victime décédée était une accompagnatrice du camp.
Les deux jeunes filles de 13 ans ont dû être transportées par deux équipes de la Rega vers des hôpitaux à Coire et à Lucerne. Un garçon a également été légèrement blessé. Il a reçu des soins ambulatoires.
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