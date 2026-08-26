DE
FR

L'éboulement menace
Des habitants de Brienz ont trouvé refuge dans deux autres communes

Les habitants de Brienz (GR) menacés par un éboulement seront relogés à Tiefencastel et Alvaneu. Le projet de 82,5 millions de francs a été validé à l’unanimité par Albula/Alvra.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
1/2
Les habitants de Brienz (GR) menacés par un éboulement seront relogés à Tiefencastel et Alvaneu.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'assemblée communale d'Albula/Alvra a désigné Tiefencastel et Alvaneu comme lieux de relogement. Les 42 électeurs présents ont approuvé le projet à l'unanimité, a déclaré le chargé de communication Christian Gartmann à Keystone-ATS.

A lire aussi
A Brienz (GR), le village de demain se construira avec ses habitants
Malgré la menace d'éboulement
A Brienz (GR), le village de demain se construira avec ses habitants
Le projet de relocalisation de Brienz (GR) vers Vazerol est suspendu
Menace d'éboulement
Le projet de relocalisation des habitants de Brienz (GR) est suspendu

La commune a reçu 42 demandes de relogement émanant de propriétaires de résidences principales et secondaires de Brienz (GR). En juillet, l'assemblée communale a approuvé un crédit brut de 82,5 millions de francs pour le relogement.

Chutes de pierres isolées

Le projet a été lancé en raison du risque imminent d’éboulement. A plusieurs reprises et pendant des mois, les habitants ont dû quitter leurs maisons.

Ils ont depuis pu y retourner. Un tunnel de drainage creusé sous le village de montagne menacé de glissement de terrain et les montagnes situées derrière ont permis d'améliorer considérablement la situation, de sorte que le village peut aujourd’hui être habité à nouveau en toute sécurité. Quelques chutes de pierres isolées ont été jugées sans danger.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Articles les plus lus
    Articles les plus lus