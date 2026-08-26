Les habitants de Brienz (GR) menacés par un éboulement seront relogés à Tiefencastel et Alvaneu. Le projet de 82,5 millions de francs a été validé à l’unanimité par Albula/Alvra.

Des habitants de Brienz ont trouvé refuge dans deux autres communes

Des habitants de Brienz ont trouvé refuge dans deux autres communes

ATS Agence télégraphique suisse

L'assemblée communale d'Albula/Alvra a désigné Tiefencastel et Alvaneu comme lieux de relogement. Les 42 électeurs présents ont approuvé le projet à l'unanimité, a déclaré le chargé de communication Christian Gartmann à Keystone-ATS.

La commune a reçu 42 demandes de relogement émanant de propriétaires de résidences principales et secondaires de Brienz (GR). En juillet, l'assemblée communale a approuvé un crédit brut de 82,5 millions de francs pour le relogement.

Chutes de pierres isolées

Le projet a été lancé en raison du risque imminent d’éboulement. A plusieurs reprises et pendant des mois, les habitants ont dû quitter leurs maisons.

Ils ont depuis pu y retourner. Un tunnel de drainage creusé sous le village de montagne menacé de glissement de terrain et les montagnes situées derrière ont permis d'améliorer considérablement la situation, de sorte que le village peut aujourd’hui être habité à nouveau en toute sécurité. Quelques chutes de pierres isolées ont été jugées sans danger.