Le projet de relogement des habitants de Brienz (GR) à Vazerol est suspendu. Certains propriétaires ont refusé de céder leurs terrains. Une votation le 25 août décidera de deux autres sites possibles.

Le projet de relocalisation de Brienz (GR) vers Vazerol est suspendu

Le projet de relocalisation de Brienz (GR) vers Vazerol est suspendu

ATS Agence télégraphique suisse

Le projet de reloger les habitants du village de Brienz (GR), menacé par un éboulement, vers le hameau voisin de Vazerol a été suspendu. Certains propriétaires ont refusé de céder leurs droits sur des terrains à bâtir. Une votation aura lieu le 25 août sur deux sites alternatifs.

La population devra se prononcer sur le classement en zone à bâtir des sites proposés à Tiefencastel et à Alvaneu-Dorf pour servir de zones de relogement, a indiqué vendredi la commune d'Albula.

La raison de l’arrêt du projet à Vazerol tient au fait que toutes les personnes disposant de droits sur des terrains à bâtir n’étaient pas disposées à les vendre à la commune. Celle-ci a dit respecter cette décision. L’acquisition de l’ensemble de ces droits était une condition pour pouvoir utiliser cette zone comme site de relogement.

Selon un sondage réalisé en 2020, 70% des habitants de Brienz concernés auraient préféré être relogés à Vazerol. Ce village est situé sur un versant ensoleillé, comme Brienz, alors que les sites envisagés à Tiefencastel et Alvaneu se trouvent dans une vallée située à l'ombre. Il y a deux ans, le président de la commune, Daniel Albertin, avait dit espérer que tous les habitants de Brienz puissent être relogés à Vazerol.

L'origine du projet remonte aux années 1980

Cette situation complexe remonte à un remaniement parcellaire effectué dans les années 1980, alors que Vazerol faisait encore partie de la commune de Brienz/Brinzauls. Un projet d'amélioration foncière a permis de créer la zone déjà construite de Vazerol Est et les terrains de Vazerol Ouest, destinés à un développement ultérieur.

Une coopérative avait été créée à l'époque. Son règlement garantit encore aujourd'hui aux propriétaires des terrains de Vazerol Ouest un droit sur des surfaces à bâtir au cas où la zone était déclarée constructible. Si le nombre de demandes devait dépasser la superficie disponible, un tirage au sort serait nécessaire.

La commune a désormais demandé aux personnes concernées si elles acceptaient de céder leurs droits en échange d’une indemnisation. Certaines ont refusé. Par conséquent, le terrain reste en zone agricole.

Plus de 40 demandes de relogement

La commune a reçu 42 demandes de relogement émanant de propriétaires de résidences principales et secondaires de Brienz. L'assemblée communale a approuvé en juillet un crédit de 82,5 millions de francs pour le relogement.

Ce projet a été lancé à cause du risque d’éboulement. En raison de ce danger, les habitants ont dû quitter leurs maisons à plusieurs reprises durant plusieurs mois par le passé. Une partie d'entre eux a depuis pu y retourner.