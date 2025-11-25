DE
FR

De nouveaux cas détectés
La lutte contre la grippe aviaire encore renforcée en Suisse

De nouveaux cas de grippe aviaire à Wil (SG) ont entraîné un renforcement des mesures de lutte. Les zones de protection et de surveillance s'étendent désormais à une partie du canton de Thurgovie, avec des mesures supplémentaires pour les grandes entreprises avicoles.
Publié: 10:49 heures
Partager
Écouter
A Wil, les mesures de lutte contre la grippe aviaire ont été renforcées. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Markus Matzel
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A la suite de la détection de nouveaux cas de la grippe aviaire à Wil (SG), les mesures pour lutter contre le virus ont été renforcées. Les zones de protection et de surveillance étendues englobent aussi une partie du canton de Thurgovie.

Vendredi dernier, le virus de la grippe aviaire avait été détecté chez quatre canards et un cygne morts dans une mare aux canards près de l'étang municipal de Wil (SG). Les autorités ont déclaré zone de protection la zone de l'étang, tandis que Wil est déclarée zone de surveillance.

Mesures de prévention étendues

Un périmètre de protection et de surveillance intermédiaire est en outre mis en place, qui englobe aussi 17 communes thurgoviennes. Dans cette zone, des mesures supplémentaires s'appliquent aux grandes entreprises dont les volailles seront abattues, en plus des mesures de prévention générales.

A lire aussi
Les mesures contre la grippe aviaire étendues à toute la Suisse
Eviter la propagation du virus
Les mesures contre la grippe aviaire étendues à toute la Suisse
Un troisième cas de grippe aviaire s'est déclaré cette saison en Suisse
Un cygne infecté
Un troisième cas de grippe aviaire s'est déclaré cette saison en Suisse

La grippe aviaire avait déjà atteint le canton de Thurgovie. Mi-novembre, le virus hautement pathogène avait été confirmé chez un cygne mort entre Ermatingen et Salenstein, sur les rives du lac de Constance. Auparavant, deux premiers cas avaient été attestés à Männedorf (ZH) et Vinelz (BE).

A la suite des cas de Wil, et en raison de la forte circulation du virus en Europe, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a étendu vendredi dernier les mesures de prévention à l’ensemble du territoire suisse. L’ordonnance adaptée entre en vigueur ce mardi à midi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus