La lutte contre la grippe aviaire encore renforcée en Suisse

A la suite de la détection de nouveaux cas de la grippe aviaire à Wil (SG), les mesures pour lutter contre le virus ont été renforcées. Les zones de protection et de surveillance étendues englobent aussi une partie du canton de Thurgovie.
Vendredi dernier, le virus de la grippe aviaire avait été détecté chez quatre canards et un cygne morts dans une mare aux canards près de l'étang municipal de Wil (SG). Les autorités ont déclaré zone de protection la zone de l'étang, tandis que Wil est déclarée zone de surveillance.
Mesures de prévention étendues
Un périmètre de protection et de surveillance intermédiaire est en outre mis en place, qui englobe aussi 17 communes thurgoviennes. Dans cette zone, des mesures supplémentaires s'appliquent aux grandes entreprises dont les volailles seront abattues, en plus des mesures de prévention générales.
La grippe aviaire avait déjà atteint le canton de Thurgovie. Mi-novembre, le virus hautement pathogène avait été confirmé chez un cygne mort entre Ermatingen et Salenstein, sur les rives du lac de Constance. Auparavant, deux premiers cas avaient été attestés à Männedorf (ZH) et Vinelz (BE).
A la suite des cas de Wil, et en raison de la forte circulation du virus en Europe, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a étendu vendredi dernier les mesures de prévention à l’ensemble du territoire suisse. L’ordonnance adaptée entre en vigueur ce mardi à midi.