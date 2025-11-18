DE
FR

Un cygne infecté
Un troisième cas de grippe aviaire s'est déclaré cette saison en Suisse

La grippe aviaire se propage en Suisse, atteignant le canton de Thurgovie. Un cygne mort infecté par le virus H5N1 a été découvert près du lac de Constance, marquant le troisième cas dans le pays cette saison. Des mesures préventives renforcées sont mises en place.
Publié: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
Un cygne a été infecté par le virus H5N1.
Photo: Blaise Kormann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La grippe aviaire a désormais atteint le canton de Thurgovie. Le virus H5N1 a été détecté chez un cygne retrouvé mort vendredi dernier entre Ermatingen et Salenstein, sur les rives du lac de Constance. Il s'agit du troisième cas recensé en Suisse cette saison.

Dans la zone concernée, des mesures de prévention renforcées s'appliquent à tous les élevages de volailles – une trentaine en tout – afin d'empêcher l'introduction et la propagation du virus, annoncent mardi les autorités thurgoviennes. Elles ajoutent qu'il n'y a aucun danger pour la population.

A lire aussi
Un deuxième cas de grippe aviaire a été trouvé en Suisse
Plus de mesures de protection
Un deuxième cas de grippe aviaire a été trouvé en Suisse
Un cas de grippe aviaire a été détecté près du lac de Bienne
Appel à la vigilance
Un cas de grippe aviaire a été détecté près du lac de Bienne

La semaine dernière, le virus de la grippe aviaire a été détecté chez une oie cendrée à Männedorf, sur les rives du lac de Zurich. Un premier cas avait été annoncé début novembre dans le canton de Berne suite à la détection de l'agent pathogène dans le cadavre d'une oie cendrée trouvé à Vinelz.

Ordonnance urgente

La Confédération a depuis renforcé ses mesures de protection. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a déclaré toutes les rives des lacs et des grands fleuves du Plateau – y compris une bande de trois kilomètres de large le long des rives du Rhin et du lac de Constance – zone d'observation. Il a publié une ordonnance urgente à cet effet, toujours en vigueur.

Plusieurs cantons, dont Lucerne, les deux Bâles et Soleure ont déjà mis en place des mesures. Les zoos de Bâle et de Zurich, le parc zoologique de Berne, le parc naturel et animalier de Goldau (SZ) et le Bioparc de Genève ont annoncé de leur côté vacciner leurs oiseaux contre la grippe aviaire dans le cadre d'une étude.

D'une manière générale, il est recommandé de ne pas toucher les oiseaux sauvages malades ou morts et de signaler leur présence au service vétérinaire en indiquant leur emplacement exact, afin que les cadavres puissent être prélevés si nécessaire, puis éliminés de manière appropriée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus