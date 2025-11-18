La grippe aviaire se propage en Suisse, atteignant le canton de Thurgovie. Un cygne mort infecté par le virus H5N1 a été découvert près du lac de Constance, marquant le troisième cas dans le pays cette saison. Des mesures préventives renforcées sont mises en place.

Un troisième cas de grippe aviaire s'est déclaré cette saison en Suisse

Un cygne a été infecté par le virus H5N1. Photo: Blaise Kormann

ATS Agence télégraphique suisse

La grippe aviaire a désormais atteint le canton de Thurgovie. Le virus H5N1 a été détecté chez un cygne retrouvé mort vendredi dernier entre Ermatingen et Salenstein, sur les rives du lac de Constance. Il s'agit du troisième cas recensé en Suisse cette saison.

Dans la zone concernée, des mesures de prévention renforcées s'appliquent à tous les élevages de volailles – une trentaine en tout – afin d'empêcher l'introduction et la propagation du virus, annoncent mardi les autorités thurgoviennes. Elles ajoutent qu'il n'y a aucun danger pour la population.

La semaine dernière, le virus de la grippe aviaire a été détecté chez une oie cendrée à Männedorf, sur les rives du lac de Zurich. Un premier cas avait été annoncé début novembre dans le canton de Berne suite à la détection de l'agent pathogène dans le cadavre d'une oie cendrée trouvé à Vinelz.

Ordonnance urgente

La Confédération a depuis renforcé ses mesures de protection. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a déclaré toutes les rives des lacs et des grands fleuves du Plateau – y compris une bande de trois kilomètres de large le long des rives du Rhin et du lac de Constance – zone d'observation. Il a publié une ordonnance urgente à cet effet, toujours en vigueur.

Plusieurs cantons, dont Lucerne, les deux Bâles et Soleure ont déjà mis en place des mesures. Les zoos de Bâle et de Zurich, le parc zoologique de Berne, le parc naturel et animalier de Goldau (SZ) et le Bioparc de Genève ont annoncé de leur côté vacciner leurs oiseaux contre la grippe aviaire dans le cadre d'une étude.

D'une manière générale, il est recommandé de ne pas toucher les oiseaux sauvages malades ou morts et de signaler leur présence au service vétérinaire en indiquant leur emplacement exact, afin que les cadavres puissent être prélevés si nécessaire, puis éliminés de manière appropriée.