Un deuxième cas de grippe aviaire a été trouvé en Suisse

Un deuxième cas de grippe aviaire a été détecté sur une oie cendrée à Männedorf, au bord du lac de Zurich. La Confédération renforce ses mesures de protection, appelant à éviter tout contact entre oiseaux sauvages et volaille domestique.
Publié: il y a 50 minutes
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un deuxième cas de grippe aviaire cette saison en Suisse a été constaté mercredi sur une oie cendrée à Männedorf (ZH), au bord du lac de Zurich. Conséquence, la Confédération renforce ses mesures de protection.

Tout contact entre oiseaux sauvages et volaille domestique doit être évité pour empêcher le virus de continuer à se propager, indique jeudi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Les détenteurs de volailles situés dans les régions d’observation doivent donc appliquer les mesures de biosécurité, afin d'exclure ce contact.

En outre, les différentes espèces (poules, canards, oies, oiseaux coureurs) doivent être détenues séparément. L’accès aux poulaillers doit être limité et soumis à des règles d’hygiène strictes.

Nouvelles zones d'observation

Dans son ordonnance urgente, l'OSAV a défini de nouvelles régions d'observation le long des lacs et des cours d'eau sur le Plateau suisse. Le nouveau cas de grippe aviaire ne modifie toutefois pas l’évaluation globale du risque.

Les détenteurs de volailles sont appelés à observer attentivement leurs animaux. En cas de symptômes suspects, tels que difficultés respiratoires, gonflements de la tête, baisse marquée de la ponte, œufs à coquille fine ou absente, apathie ou mortalité accrue, ils doivent immédiatement contacter un vétérinaire.

Chez les oiseaux aquatiques, les signes peuvent être peu visibles. La vigilance reste donc essentielle. La population est priée de ne pas toucher les oiseaux sauvages morts ou malades et de les signaler au garde-faune, à la police ou au service vétérinaire cantonal.

Transmission à l'homme très rare

La grippe aviaire est hautement contagieuse pour les animaux. La plupart des animaux infectés en meurent. La transmission du virus à l’être humain est en revanche extrêmement rare et n'a été observée jusqu’ici que dans des cas isolés à la suite de contacts étroits, non protégés avec des volailles infectées, rappelle l'OSAV. Les produits de volaille, comme la viande de poulet et les œufs, peuvent être consommés sans crainte.

La semaine dernière, un premier cas de grippe aviaire en Suisse cette saison a été diagnostiqué également chez une oie cendrée à Vinelz (BE). Auparavant, plusieurs cas ont été signalés en Europe, en particulier en Allemagne chez des oiseaux sauvages.

