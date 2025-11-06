Un cas de grippe aviaire a été détecté sur une oie cendrée à Vinelz, au bord du lac de Bienne. L'OSAV appelle à la vigilance et instaure des mesures préventives dans une zone de 3 km autour des lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel.

Un cas de grippe aviaire a été détecté près du lac de Bienne

Une randonnée le long du lac de Bienne avec vue sur l'église de Ligerz et l'île Saint-Pierre. (Image d'illusration) Photo: Tourismus Biel Seeland

ATS Agence télégraphique suisse

Le virus de la grippe aviaire a été détecté sur un oiseau sauvage à Vinelz, au bord du lac de Bienne. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) appelle les détenteurs de volailles à mettre en œuvre les mesures de prévention.

Le virus de la grippe aviaire a été détecté mardi dernier sur une oie cendrée. Après l’apparition de plusieurs foyers chez des oiseaux sauvages ces dernières semaines en Europe et plus particulièrement en Allemagne, le cas confirmé en Suisse n'est pas une surprise, a indiqué jeudi l'OSAV.

Pour empêcher que le virus ne se propage, l’OSAV a édicté une ordonnance qui entre en vigueur immédiatement. Elle institue des régions d’observation qui s’étendent actuellement sur une bande large de trois kilomètres le long des rives du lac de Bienne, du lac de Morat et du lac de Neuchâtel. Dans ces régions, les exploitations avicoles doivent respecter des mesures de protection et d’hygiène afin d’empêcher la propagation du virus et d’éviter tout contact entre oiseaux sauvages et volailles domestiques.