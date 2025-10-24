DE
De nouveaux cas à venir?
La Confédération reste vigilante face à la grippe aviaire

La Confédération observe la situation avec vigilance après l'apparition d'une vague importante de grippe aviaire en Allemagne. Avec l'arrivée des oiseaux migrateurs, il faut s'attendre à ce que des cas se déclarent à nouveau en Suisse.
Publié: il y a 54 minutes
Contrairement à l'Allemagne, la Suisse n'a pas encore été touchée par la grippe aviaire. (photo symbolique)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Si l'évolution de l'épizootie l'exige, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édictera des mesures de protection de la volaille domestique en collaboration avec les cantons, a indiqué l'office vendredi à Keystone-ATS.

Si l'évolution de l'épizootie l'exige, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édictera des mesures de protection de la volaille domestique en collaboration avec les cantons, a indiqué l'office vendredi à Keystone-ATS.

L'objectif est d'empêcher les contacts entre les oiseaux sauvages et la volaille domestique. Les éleveurs de volailles sont appelés à être vigilants et à signaler tout symptôme de maladie ou de décès. En Allemagne, des cas de grippe aviaire ont été détectés jeudi soir dans le Land de Bade-Wurtemberg, frontalier de la Suisse. Selon les estimations de l'Institut Friedrich Loeffler (FLI), la propagation de la grippe aviaire parmi les grues a pris une ampleur jusqu'ici inconnue en Allemagne.

