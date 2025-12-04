DE
Martin Pfister aussi en vogue
Charlie Kirk et Blatten dominent les recherches sur Google de 2025

Charlie Kirk et l’éboulement de Blatten ont dominé les recherches Google des Suisses en 2025. De son côté, Martin Pfister a été la personnalité suisse la plus consultée, devant Hazel Brugger et Noah Dettwiler.
Publié: 01:04 heures
|
Dernière mise à jour: 01:18 heures
Le militant d'extrême. droite Charlie Kirk est la personnalité la plus recherchée sur Google par les Suisses en 2025.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les milliards de requêtes Google renseignent sur les thèmes et les personnalités qui ont particulièrement occupé les Suisses durant l'année. En 2025, le conseiller fédéral Martin Pfister était très en vogue sur le moteur de recherche.

Aucune autre personnalité suisse n'a fait l'objet d'autant de recherches que le ministre de la Défense nouvellement élu, constate jeudi Google. L'humoriste Hazel Brugger, co-présentatrice du concours de l'Eurovision (ESC) à Bâle et le pilote suisse de Moto3 Noah Dettwiler suivent sur le podium.

Quant au rappeur allemand Haftbefehl, il a fait l'objet du plus grand nombre de requêtes suisses dans la catégorie des personnalités internationales. Une curiosité déclenchée l'automne dernier par un documentaire diffusé sur le service de streaming Netflix.

Combien de cœurs a une pieuvre?

Pour sa rétrospective 2025, Google a analysé les termes pour lesquels les requêtes ont enregistré en une hausse particulièrement forte par rapport à l'année précédente, et ce de manière continue. Il a également recensé les questions les plus populaires.

Après le championnat d'Europe de football et le vainqueur de l'ESC Nemo en 2024, ce sont cette année le militant d'extrême droite américain assassiné Charlie Kirk ainsi que le spectaculaire éboulement sur le village de Blatten (VS) qui ont caracolé en tête, selon les statistiques de Google.

Le conflit entre l'Iran et Israël a occupé la troisième position en termes de recherches générales en Suisse. La preuve que l'an dernier les internautes helvétiques ont été fortement préoccupés à la fois par des catastrophes locales et par des conflits mondiaux.

Au chapitre des questions les plus fréquentes, les Suisses et les Suissesses ont surtout voulu savoir «pourquoi y a-t-il des incendies à Los Angeles?» ou encore «combien de cœurs a une pieuvre?». Ils étaient aussi nombreux à se demander «que signifie Six-Seven?», une expression sans réelle signification devenue un phénomène viral parmi les ados.

