Des lettres anonymes choquantes
Un corbeau accuse les habitants de Blatten d'être responsables de la catastrophe

La population de Blatten (VS) a reçu un courrier choquant. Une lettre anonyme fait le lien entre l'éboulement du printemps dernier et le rejet de la votation de 2021 sur la loi sur le CO2. Le message a semé l'incrédulité dans le village.
Publié: 10:12 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
De nombreux habitants de Blatten ont reçu cette lettre dans leur boîte aux lettres samedi dernier.
Photo: zVg
Janine Enderli

De nombreux habitants de Blatten (VS) ont découvert samedi une enveloppe A4 dans leur boîte aux lettres – parmi eux, un lecteur de Blick. Le contenu provocateur est choquant. En effet, l'enveloppe contient une lettre intitulée «Pourquoi vous plaignez-vous vraiment de vos maisons perdues?»

Le titre fait état du résultat de la votation de 2021 sur la loi sur le CO2, lors de laquelle 60% des votants avaient rejeté la loi. Le «Walliser Bote» a été le premier à rapporter l'incident.

Lien entre le résultat de la votation et l'éboulement

Dans sa lettre, l'expéditeur anonyme établit un lien direct entre l'éboulement survenu à Blatten en mai 2025 et le rejet de la loi CO₂ par la commune en 2021.

Selon le corbeau, les habitants de Blatten seraient eux-mêmes responsables de l'éboulement parce qu'ils ont voté à l'époque contre la loi CO₂. «C'est tout simplement inacceptable, déclare le lecteur de Blick. Je ne comprends pas comment on peut écrire une telle chose.» Le courrier a choqué le Valaisan. «La situation est déjà assez difficile», dit-il.

De plus, la lettre comporte la représentation d'un revolver accompagné d'un message énigmatique: «By the AMOC run amok and lost climate roulette» (en français, «par l'AMOC déchaînée et la roulette climatique perdue»). Selon le journal, ce message pourrait faire référence au courant de circulation méridional atlantique (AMOC), qui transporte l'eau chaude des régions équatoriales vers l'Europe.

«Tout simplement pathétique»

Le message a provoqué la stupeur chez de nombreux villageois. Eva Ritler, une victime de l'éboulement, s'est exprimée sur la découverte auprès du «Walliser Bote»: «C'est tout simplement pathétique et irrespectueux. Nous traversons tous des épreuves très difficiles. La plupart d'entre nous ont tout perdu.»

L'incident a déjà suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux. Des photos des lettres circulent sur différents réseaux et sont parvenues à Blick. De nombreux internautes réagissent avec consternation et manifestent leur solidarité avec les habitants de Blatten.

Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a envoyé les lettres et si les services postaux décideront d'engager des poursuites judiciaires contre le mystérieux corbeau.

