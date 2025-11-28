DE
FR

Eboulement du 28 mai
Après Blatten, le tourisme renaît prudemment dans le Lötschental

Six mois après l'éboulement de Blatten (VS), la vallée du Lötschental se montre prudente mais optimiste pour l'hiver. Un hôtel provisoire, Momentum, ouvrira à Lauchernalp pour Noël. Les réservations suscitent déjà un vif intérêt.
Publié: il y a 19 minutes
La construction de l'hôtel provisoire de Blatten (VS), baptisé «Momentum», se poursuit dans le Lötschental.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Six mois après l'éboulement qui a touché Blatten (VS), les responsables du tourisme du Lötschental se montrent «prudemment optimistes» quant à la saison d'hiver à venir. En cours de construction à Lauchernalp, un hôtel provisoire doit ouvrir pour Noël.

«La construction de l'hôtel est en bonne voie», a déclaré à Keystone-ATS Mathias Fleischmann, chef des remontées mécaniques de Lauchernalp et de Lötschental Marketing. «L'aménagement intérieur est en cours d'achèvement et l'ouverture officielle aura lieu le 19 décembre», a-t-il ajouté. Les premiers clients devraient être accueillis le 25 décembre. L'établissement trois étoiles se situe à proximité directe de la station supérieure du téléphérique de Lauchernalp, à 1970 mètres d'altitude. Il comprend 19 chambres pour un total de 64 lits.

Selon Mathias Fleischmann, «le nouvel établissement compense au moins une partie des capacités supprimées par la catastrophe», soit une centaine de lits. L'éboulement du 28 mai avait détruit les trois hôtels de Blatten et coupé le quatrième du monde extérieur, ce qui avait réduit la capacité hôtelière de la vallée de 70% d'un coup.

«Submergés de demandes»

Le nouvel établissement, baptisé «Momentum», se veut provisoire – pour une durée de cinq à sept ans –, soit jusqu'à ce qu'une nouvelle construction hôtelière puisse être réalisée dans la vallée. Les coûts de construction s'élèvent à 4,5 millions de francs. Deux propriétaires des hôtels détruits de Blatten ont financé le projet à hauteur de 45% chacun, et les Bergbahnen Lauchernalp à hauteur de 10%. Des fonds publics y ont également été investis.

A lire aussi
Un modèle permet de simuler en 3D des éboulements en montagne
Une solution plus fiable
Un modèle permet de simuler en 3D des éboulements en montagne
70% du village de Blatten est condamné
Une zone inconstructible
70% du village de Blatten est condamné

Les réservations ne sont certes pas encore possibles, mais l'intérêt semble déjà bien réel: «Nous sommes actuellement littéralement submergés de demandes», se félicite le directeur des remontées mécaniques de la station.

Concernant le tourisme des derniers mois dans la vallée, «les pertes de nuitées ont, certes, dépassé les 50% durant l'été, mais le creux de la vague est maintenant passé», a déclaré Mathias Fleischmann, qui se montre satisfait du nombre d'excursionnistes recensés au cours du dernier été. Une légère augmentation a même été enregistrée au niveau des remontées mécaniques.

Pour la prochaine saison estivale, le tourisme devrait pouvoir compter sur l'hôtel Fafleralp, qui devrait rouvrir lorsque la route d'urgence menant au hameau sera goudronnée. L'établissement dispose d'une centaine de lits. L'avenir des campings du Lötschental reste, quant à lui, incertain. Ceux de Kippel et de Fafleralp restent fermés depuis l'éboulement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus