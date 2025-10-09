DE
FR

Jusqu'au début de l'hiver
Les habitants d'Eisten et de certains alpages de Blatten pourront retourner chez eux dès samedi

Les habitants d'Eisten et de certains alpages de Blatten (VS) pourront regagner leurs maisons intactes dès samedi, jusqu'au 30 novembre au plus tard. La commune annonce des assouplissements de la zone interdite et des progrès dans la restauration des infrastructures.
Publié: il y a 6 minutes
Partager
Écouter
Les habitants d'Eisten et de plusieurs alpages de Blatten pourront se rendre dans leurs maisons intactes. (Image d'archive)
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les habitants du hameau de Eisten et de plusieurs alpages de Blatten (VS) pourront se rendre dans les maisons intactes dès samedi et au plus tard jusqu'au 30 novembre. Des assouplissements ponctuels de la zone interdite via des sentiers ont été annoncés en parallèle.

A lire aussi
Le Conseil d'Etat valaisan valide le décret urgent concernant Blatten
Gouvernance, soutien financier
Le Conseil d'Etat valaisan valide le décret urgent concernant Blatten
Une réunion confidentielle organisée avec les habitants de Blatten
Interdite aux médias
Une réunion confidentielle organisée avec les habitants de Blatten

Les travaux réalisés sur l'approvisionnement en électricité et en eau, sur l'évacuation des eaux usées, mais aussi sur la route de secours «avancent comme prévu», écrit la commune haut-valaisanne mercredi dans une communication diffusée sur l'application Gemeinde-News.

Jusqu'à l'hiver

«Grâce aux infrastructures remises en état, il est possible de passer la nuit dans les bâtiments intacts», poursuivent les autorités. Cette possibilité de retour existe jusqu'à l'arrivée de l'hiver ou au plus tard jusqu'au 30 novembre.

Sont ainsi concernés les propriétaires de bâtiments résidentiels intacts à Eisten et de chalets d'alpage à Telli, Fafler, Gletscher et Gugginen. Un retour à Weissenried ou dans le village de Blatten n'est pas encore possible, précise la commune.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus