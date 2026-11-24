Une centaine d'étudiants de la HEAD occupent leur école à Genève depuis le 20 novembre. Ils exigent la fin de la taxe d'études et appellent à une manifestation jeudi.

La HEAD toujours bloquée par ses étudiants à Genève

La HEAD toujours bloquée par ses étudiants à Genève

Léa Perrin Journaliste Blick

Les étudiants de la Haute école d'art et de design (HEAD) n'ont pas dit leur dernier mot. Après la mobilisation étudiante du vendredi 20 novembre à Genève, les jeunes grévistes ont décidé de poursuivre le blocage du site ce lundi, selon les informations de la «Tribune de Genève».

Une centaine d'élèves occupent désormais le rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la HEAD. Entre peinture, dessin, devoirs et discussions, les étudiants demandent «l'abolition de la taxe d'études» et dénoncent «l'augmentation des financements de l'armement, qui se fait sur le dos des services publics, dont la culture», explique l'une des porte-parole du mouvement.

Le groupe dit vouloir maintenir le blocage jusqu'à ce que ses revendications soient entendues. Selon nos confrères genevois, un e-mail de la direction envoyé aux étudiants indique qu'elle comprend leurs préoccupations, mais que certaines de leurs demandes ne relèvent pas de la compétence de l'école. Les étudiants de la HEAD espèrent voir grandir leur mouvement au sein du milieu culturel genevois, tout en appelant à manifester jeudi prochain.