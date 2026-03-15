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Anniversaire de Villars
Record du monde de la plus grande dégustation de chocolat à Fribourg

Le record de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu à Fribourg. L'ancien record, datant de 2018, a été largement battu.
Publié: il y a 28 minutes
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Près de 1000 personnes se sont réunies pour battre un record du monde étonnant.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le record du monde de la plus grande dégustation simultanée de chocolat a été battu dimanche à Fribourg. A l'occasion des 125 ans de Villars Maître Chocolatier, 977 personnes ont été réunies pour cette performance, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

L’événement affichait complet depuis plusieurs semaines. L'entreprise avait choisi de marquer son anniversaire en réunissant les personnes «qui font vivre la marque au quotidien, à savoir ses consommateurs, ses partenaires et ses collaborateurs», avait-elle expliqué.

48 kilos de chocolat

L'ancien record avait été réalisé par le Pérou en 2018 avec 797 participants. La nouvelle marque doit encore être officiellement homologuée par le «Guinness World Records». Pour que le record puisse être validé, chaque étape a dû suivre un protocole strict imposé par le «Guinness World Records». La présence d’huissiers officiels et de témoins accrédités a été requise.

Le record a impliqué aussi un comptage rigoureux des participants, une distribution simultanée de portions identiques de chocolat, une séquence de dégustation synchronisée et une captation vidéo intégrale servant de preuve. Lors de cette dégustation simultanée, 48 kilos de chocolat ont été mangés. Les convives ont aussi pu goûter plusieurs chocolats de la nouvelle gamme anniversaire.

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