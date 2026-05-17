DE
FR

Des années à resquiller
Sans billet pendant quinze ans, elle accumule 80'000 francs de dettes

Pendant quinze ans, une Suissesse a voyagé sans billet à bord des trains des CFF. Entre amendes, prison et dettes colossales, elle a fini par accumuler 80'000 francs d'ardoise.
Publié: il y a 6 minutes
1/5
Laura K. a voyagé sans billet pendant quinze ans, accumulant une dette colossale (image d'illustration).
Photo: Keystone
RMS_Portrait_AUTOR_377.JPG
Martin Schmidt

Elle se cachait dans l'espace de jeux du compartiment pour enfants ou dans les porte-bagages entre les rangées de sièges, toujours à l'affût des contrôleurs. «Rester dans les toilettes? Inutile!» Le personnel y effectue des contrôles particulièrement stricts, raconte Laura K.* dans la «SonntagsZeitung». Son histoire illustre l'engrenage que peut provoquer la fraude dans les transports publics.

En quinze ans, cette femme a accumulé près de 80'000 francs de dettes à force de voyager sans billet et de ne pas payer ses amendes. Impossible de savoir si ce montant constitue un record: les CFF ne tiennent pas de statistiques à ce sujet.

Laura K. commence à frauder au début de la vingtaine. A l'époque, elle travaille comme commerciale externe, sans indemnités de déplacement et sans moyens de s'offrir un abonnement général. Chaque jour, elle traverse la Suisse sans billet. Rapidement, elle finit par se dire: «Maintenant que j'ai commencé, autant continuer.» Un état d'esprit qui va l'accompagner durant les quinze années suivantes.

Un héritage pour sortir la tête de l'eau

Laura K. se fait contrôler à plusieurs reprises, mais garde toujours son calme. «Je n'ai jamais été agressive et j'ai toujours essayé de rester aimable», explique-t-elle à la «SonntagsZeitung». Les amendes et les frais de rappel s'accumulent jusqu'à atteindre des montants vertigineux.

A lire aussi
Un rapport secret révèle ce que les CFF ont caché sur l'accident du Gothard
Déraillement d'un train
Un rapport secret révèle ce que les CFF ont caché sur l'accident du Gothard
Le Genève-Lausanne de 18h05 serait le train le plus rempli de Suisse
Faux, selon les CFF!
Le Genève-Lausanne de 18h05 serait le train le plus rempli de Suisse

Un jour, elle trouve même un abonnement général abandonné. Mais dès le premier trajet, elle se fait prendre. Résultat: une plainte pénale et une facture de 2800 francs.

La peur du courrier, qu'elle laisse parfois fermé pendant des semaines, les visites de la police ou encore les peines de prison pour régler les montants impayés deviennent son quotidien. «Trois jours pour 300 francs, ça vaut la peine», lâche-t-elle. A Lucerne, Berne, Thoune et Burgdorf, elle passera au total 70 jours derrière les barreaux.

Avec une dette de 80'000 francs, Laura K. vit longtemps sans compte bancaire personnel, sans abonnement de téléphone portable et sans contrat de location à son nom. C'est finalement un héritage de 100'000 francs qui lui permet de se sortir de cette situation. Il y a cinq ans, elle a pu rembourser l'ensemble de ses dettes. Aujourd'hui indépendante, elle affirme voyager uniquement avec un billet valable ou en voiture.

* Nom modifié

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus