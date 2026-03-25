ATS Agence télégraphique suisse
Le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Une information qui vient du parquet national anti-criminalité organisée. L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une «commission rogatoire de juges d'instruction», suivie par ce parquet parisien spécialisé, a précisé cette source, après une information du site Africa Intelligence.
Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»