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Programmé à Paléo cet été
Le célèbre rappeur Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment

Le chanteur Gims est en garde à vue à Paris dans une enquête sur blanchiment en bande organisée. Le parquet national anti-criminalité organisée mène l'affaire sous commission rogatoire.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
Le rappeur Gims, ici au Paleo Festival à Nyon en 2024, a été placé en garde à vue mercredi (archives).
Photo: VALENTIN FLAURAUD
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ATS Agence télégraphique suisse

Le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Une information qui vient du parquet national anti-criminalité organisée. L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une «commission rogatoire de juges d'instruction», suivie par ce parquet parisien spécialisé, a précisé cette source, après une information du site Africa Intelligence.

Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

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