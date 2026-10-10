Près de 82% des investisseurs prévoient que les risques climatiques influenceront les prix des actifs d'ici 2036, selon une enquête Robeco 2026 menée sur 300 investisseurs gérant 35'800 milliards de dollars.

Les prix des actifs de plus en plus impactés par le climat

Les prix des actifs de plus en plus impactés par le climat

ATS Agence télégraphique suisse

Près de huit investisseurs sur dix (82%) s'attendent à ce que les risques climatiques aient une influence modérée à significative sur les prix des actifs au cours des dix prochaines années, selon la «Global Climate Investing Survey 2026» du gestionnaire d'actifs Robeco.

Pour les cinq prochaines années déjà, 66% des investisseurs institutionnels interrogés anticipent des effets modérés ou

importants des risques climatiques physiques sur les prix des actifs. Sur un horizon de dix ans, cette proportion augmente encore nettement.

Le changement climatique devrait également peser de plus en plus sur les décisions d'investissement: 63% des sondés s'attendent, au cours des cinq prochaines années, à une influence modérée ou importante des risques climatiques physiques sur l'allocation stratégique des actifs.

L'enquête a été menée auprès de 200 investisseurs institutionnels et de 100 investisseurs de gros en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Afrique du Sud. Ensemble, ils gèrent 35'800 milliards de dollars.