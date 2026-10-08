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Pire que chez les voisins
Un tiers des espèces animales et végétales menacées d'extinction en Suisse

Un tiers des espèces animales et végétales en Suisse est menacé d’extinction, selon le WWF. La crise climatique et l’exploitation des habitats aggravent la situation, bien plus critique que dans les pays voisins.
Publié: il y a 22 minutes
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Le WWF a sorti. un nouveau rapport.
Photo: Siggi Bucher
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ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, un tiers de toutes les espèces animales et végétales est menacé d'extinction. Selon le nouveau rapport «Living Planet» du WWF, cette proportion est plus élevée que dans tous les pays voisins.

Les principales raisons se trouvent dans l'exploitation intensive des habitats, les pressions environnementales et la crise climatique.

Des succès

Malgré le déclin continu des espèces, des mesures ciblées de protection de la nature ont porté leurs fruits, ajoute le WWF. Ainsi, la loutre est revenue en Suisse. Longtemps considérée comme éteinte dans le pays, elle est désormais présente dans neuf cantons.

La population de cigognes blanches s’est nettement rétablie grâce à des projets de réintroduction. En 2022, 887 couples nicheurs ont été recensés dans toute la Suisse. Le retour de la cigogne blanche est une véritable réussite helvétique, a déclaré Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse dans le communiqué.

Dans la Hasliaare, dans le canton de Berne, on observe à nouveau de grandes truites de lac en période de frai, suite à la renaturation du cours d’eau et à la réduction des fluctuations de débit.

Selon le WWF, les populations d’animaux sauvages observées dans le monde ont diminué en moyenne de 73 % depuis 1970. Environ la moitié des populations étudiées sont restées stables ou se sont rétablies.

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