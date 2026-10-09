Premier ouragan majeur de la saison, Isaias s'apprête à frapper le sud des Etats-Unis ce vendredi. Avec des vents de 195 km/h, il pourrait provoquer des inondations et perturber la production pétrolière.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ouragan «majeur» Isaias se rapproche vendredi du sud des Etats-Unis, où il doit toucher terre dans la soirée et pourrait provoquer d'importantes inondations et coupures de courant, mais aussi des tornades.

Avec ses vents soutenus à 195 km/h, Isaias est désormais un ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

Face aux risques de vents destructeurs, de vagues violentes et de pluies colossales, plusieurs Etats bordant le Golfe du Mexique dont la Floride et l'Alabama ont déclaré un état d'urgence et ordonné des évacuations.

«Nous prenons cette tempête très, très au sérieux», a assuré le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors d'une conférence de presse vendredi, disant s'attendre à des «dégâts considérables» dans la zone littorale du nord-ouest de l'Etat, où l'ouragan doit toucher terre.

Isaias est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique, qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre, a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño.

En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à défavoriser la formation des cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année.

Pétrole et gaz touchés

Les autorités météorologiques américaines s'attendent à ce qu'Isaias perde en intensité après avoir touché terre, mais ont enjoint la population à prendre au sérieux les risques.

De fortes précipitations pouvant atteindre localement 38 centimètres et des inondations côtières allant jusqu'à 2,7 mètres sont attendues dans certaines zones, selon le NHC, qui alerte également sur un risque exacerbé de tornades.

«Ce sont les inondations qui nous inquiètent le plus», confie à l'AFP Jane Drescoll, depuis la ville floridienne de Pensacola Beach, où le ciel semble déjà tourner à l'orage.

Vêtue d'un imperméable bleu-gris, cette sexagénaire dit s'attendre à être privée d'électricité pendant un bon moment et avoir donc pris des «précautions» en prévoyant notamment des réserves d'eau et d'aliments non périssables.

Plusieurs aéroports en Floride ont prévu de cesser temporairement les vols et les employés de nombreuses plateformes pétrolières, appartenant notamment aux compagnies Chevron et Shell, ont été évacués.

Environ deux tiers des capacités de production de pétrole de la région et plus de la moitié des capacités de production de gaz étaient ainsi suspendues vendredi, selon une agence américaine. Soit près de 1,5 million de barils de pétrole brut quotidiens retranchés du marché mondial.

L'ouragan menace également de nombreuses raffineries installées, ce qui fait craindre de perturber encore davantage un secteur déjà sous vive tension en raison des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

«Niveaux record de chaleur»

Isaias sera le premier ouragan à toucher les Etats-Unis continentaux en deux ans, la saison cyclonique de 2025 ayant été marquée par des ouragans davantage concentrés dans les Caraïbes.

En dépit de l'influence d'El Niño qui tend à renforcer le cisaillement des vents dans l'Atlantique tropical, ce qui joue contre la formation des cyclones, il persiste «certaines poches dans lesquelles les ouragans peuvent se former», explique auprès de l'AFP Marc Alessi, climatologue de l'Union of Concerned Scientists.

Les températures de surface de la mer dans le Golfe du Mexique atteignent actuellement «des niveaux record en raison du changement climatique», et Isaias «a pu puiser dans toute cette énergie océanique pour se transformer en ouragan majeur», relève-t-il.

Dans l'Atlantique, une saison moyenne compte sept ouragans, dont trois majeurs, c'est-à-dire de catégorie 3 ou supérieure.