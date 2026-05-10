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Après des années de difficultés
Le site de vente en ligne de produits alimentaires bio Farmy met la clé sous la porte

Le site suisse Farmy, spécialiste des produits alimentaires locaux et bio, a déposé le bilan. Fondée en 2014, l'entreprise zurichoise a cessé ses activités après des années de difficultés économiques.
Publié: il y a 37 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
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L'entreprise zurichoise a déposé le bilan.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Farmy, le magasin suisse en ligne de produits alimentaires locaux et bio de vente en ligne en difficulté depuis longtemps, a mis la clé sous la porte. L'entreprise a déposé le bilan. «Nous avons cessé nos activités», a annoncé Farmy sur son site web.

Le site «Inside Paradeplatz» a été le premier à annoncer la faillite samedi. Les mesures de restructuration n'ont pas permis d'aboutir à la restructuration durable souhaitée pour Farmy.

Plus possible de survivre

En janvier 2025, Farmy avait fusionné avec Pico Lebensmittel. La fusion devait créer des synergies dans la logistique et les frais administratifs. Or, il s'avère désormais que les conditions économiques générales ont changé, il n'est plus possible de poursuivre dans cette voie.

Le site d'Ecublens de l'entreprise zurichoise avait été fermé en juin 2025. Cette fermeture avait entraîné le licenciement de 29 personnes.

Farmy a été fondé en 2014, l'entreprise proposait à ses clients «des aliments frais et authentiques, en mettant l'accent sur la durabilité et la proximité». Selon ses propres informations, environ 60% de son chiffre d'affaires provenait autrefois de 1'200 agriculteurs et producteurs suisses.

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