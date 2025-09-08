DE
FR

Ils débuteront cette année
Alors que le doute plane sur les F-35, les travaux de la base aérienne de Payerne se poursuivent

L'acquisition des F-35 est en discussion à cause de leur prix élevé. Malgré tout, Armasuisse annonce ce lundi que les travaux pour accueillir les avions de combat dans la base aérienne de Payerne débuteront cette année.
Publié: il y a 33 minutes
La base aérienne de Payerne devra accueillir les F-35.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Les premiers travaux concrets sur la base aérienne de Payerne (VD) prévue pour accueillir les F-35A vont démarrer cette année, indique Armasuisse lundi. Cette annonce intervient alors que le doute plane sur le prix de ces avions américains.

L'office fédéral Armasuisse a voulu se montrer rassurant la semaine dernière en affirmant que la livraison de ces appareils se fera dans les temps, soit à partir de mi-2027. Ce alors qu'on apprenait plus tôt cet été que les Etats-Unis n'étaient pas disposés à accepter un prix fixe pour l'achat des 36 avions de combat.

Quarantaine d'emplois créés

La base de Payerne avait été choisie pour service de base d'entraînement une fois les F-35A livrés en Suisse. Un centre de recherche doit aussi voir le jour. Les premières étapes concrètes concernent ce volet.

«Les premiers travaux concrets commenceront cette année dans des espaces de coworking appartenant à la commune de Payerne sur le site de swiss aeropole», indique Armasuisse dans un communiqué. Les travaux doivent se poursuivre dans des locaux propres à l'office l'été prochain. Le développement de la base doit créer une quarantaine d'emplois.

