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Leurs vacances tournent mal
Un couple suisse survit à une violente agression en Espagne

Après une agression brutale commise sur un couple suisse en Espagne, l'auteur des faits a pu être appréhendé. Il avait sur lui une montre Rolex volée et comptait s'enfuir au Venezuela.
Publié: il y a 58 minutes
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La police nationale espagnole a interpellé un suspect dans un aéroport. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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Marian Nadler

Le 6 juin, un couple suisse a été victime d'un vol à main armée dans la province espagnole d'Almería. L'auteur présumé, également accusé de coups et blessures en plus du vol aggravé, a été arrêté. Il a été interpellé à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas alors qu'il tentait de quitter le pays pour Caracas, la capitale du Venezuela, selon le journal ABC. Les forces de sécurité ont trouvé sur lui une montre Rolex qu'il avait volée à l'une des victimes.

Sa compagne aurait également été arrêtée. Elle est soupçonnée de l'avoir aidé et de lui avoir apporté son soutien, facilitant ainsi sa tentative de fuite. Malgré tout, elle ne serait pas tenue responsable pour l’agression.

Que s'est-il passé il y a près de deux semaines dans la maison de campagne où ce couple suisse passait ses vacances? Selon l'enquête, le suspect est arrivé sur les lieux avec une voiture de location, a sorti un pistolet factice, a menacé le couple avec cette arme et les a brutalement frappés à la tête avant d'exiger qu'ils lui remettent leurs effets personnels..

L'agresseur aurait frappé la victime avec divers objets, dont une bouteille en verre. La victime se serait effondrée au sol et aurait perdu connaissance. Elle a notamment subi une fracture ouverte. En raison de la gravité de ses blessures, il a dû être transféré en Suisse par hélicoptère médicalisé après avoir reçu les premiers soins à l'hôpital.

Un long casier judiciaire

L'agresseur s'en est également pris à l'épouse de la victime. Elle a dû aller chercher de l'aide à pied, car il avait détruit leurs téléphones portables. En plus de la montre Rolex, l'intrus leur a également volé de l'argent liquide, des cartes bancaires, des papiers d'identité, des bijoux et la clé de la maison de campagne. 

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Cette agression semble avoir été préméditée. L'enquête a révélé que le suspect avait séjourné plusieurs jours dans un logement voisin, non loin de leur maison de campagne. Durant cette période, il a croisé la victime une fois et s'est intéressé à sa montre. Il lui a même posé des questions sur le modèle et ses fonctions. Le suspect aurait déjà été condamné pour des délits avec violence. Son casier judiciaire comporterait des mentions de vol avec violence et contrainte, menaces, dégradation de biens et agression sur des agents de police. 

En détention provisoire

Le 10 juin, le suspect a finalement été arrêté à l’aéroport de Madrid, peu avant de monter à bord d’un avion. Lors de la fouille de ses bagages, les policiers ont retrouvé la Rolex volée. Trois autres montres de luxe, deux téléphones portables et des bijoux en or, dont la propriété et la provenance font encore l'objet d'une enquête, ont également été saisis.

L'homme est désormais en garde à vue. La montre Rolex a probablement été restituée à son propriétaire. 

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