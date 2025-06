Le «phone snatching» en hausse La nouvelle méthode brutale des voleurs de smartphones gagne la Suisse

Les pickpockets agissent généralement avec finesse. Leurs victimes ne s'aperçoivent de la disparition de leur portefeuille ou de leur téléphone portable que bien plus tard après le larcin. Mais de nos jours, la méthode «brute» est de plus en plus courante.

Publié: il y a 7 minutes