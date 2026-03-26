La fortune volée d'Ursula Andress a été retrouvée. Une enquête a révélé l'existence d'un réseau international de blanchiment d'argent. Sa fortune aurait été investie dans des biens immobiliers, des œuvres d'art et des entreprises. La piste menait finalement à l'Italie.

La fortune de la James Bond Girl Ursula Andress a réapparu

La fortune de la James Bond Girl Ursula Andress a réapparu

AFP Agence France-Presse

La police financière italienne a annoncé jeudi la saisie en Toscane de biens d'une valeur d'environ 18 millions de francs provenant de fonds présumés frauduleusement soustraits à l'actrice suisse Ursula Andress, célèbre pour avoir été la première «James Bond girl».

L'affaire débute par une plainte déposée en Suisse par l'actrice, 90 ans, qui avait constaté une perte «progressive et significative de son patrimoine» attribuable à des personnes «chargées de la gestion des avoirs financiers» d'Ursula Andress, selon un communiqué de la police italienne. L'enquête suisse a démontré «une activité systématique de détournement de ressources financières, estimées à environ 18 millions de francs», grâce à de nombreuses opérations opaques, selon la même source.

Ces sommes auraient fait l'objet d'investissements dans des sociétés étrangères dont l'objectif était de cacher leur origine illicite. Cette même enquête suisse a établi des liens entre les sommes détournées et le territoire toscan, demande l'entre-aide judiciaire aux autorités italienne. La police financière italienne a réussi à retracer le parcours de cet argent grâce à «des analyses documentaires approfondies», selon la même source.

La première James Bond girl

L'argent a été «finalement réinvesti dans la gestion d'un ensemble immobilier de prestige situé sur le territoire de la commune de San Casciano in Val di Pesa», à une quinzaine de kilomètres au sud de Florence, «composé de 11 unités immobilières et de 14 terrains destinés à la viticulture et à l'oléiculture, ainsi que dans des oeuvres d'art et d'autres disponibilités financières», précise le communiqué.

Ursula Andress est devenue célèbre en 1962 avec le film «James Bond 007 contre le Dr No», le premier de la longue série sur l'espion britannique. Elle tournera par la suite avec les plus grands noms de son époque, dont Elvis Presley, Anita Ekberg, Frank Sinatra, Dean Martin ou l'acteur français Jean-Paul Belmondo.