DE
FR

Réduit jusqu'à 80% des erreurs
L'EPFL améliore les prévisions de consommation électrique des CFF grâce à l'IA

Les chercheurs de l'EPFL ont conçu un modèle d'IA réduisant de 26,6% les erreurs des prévisions d'électricité pour les trains suisses. Une avancée majeure dévoilée ce lundi, avec des impacts prometteurs pour d'autres secteurs.
Publié: il y a 48 minutes
Le modèle utilise les données historiques du réseau ferroviaire, en y ajoutant «des éléments contextuels» comme les horaires des trains ou les prévisions météorologiques.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une équipe de l'EPFL a développé un modèle basé sur l'intelligence artificielle pour améliorer les prévisions de la demande en électricité du réseau ferroviaire suisse pour le lendemain. Ce système, élaboré en collaboration avec les CFF, permet de réduire les erreurs de prédiction.

Le modèle des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) utilise les données historiques du réseau ferroviaire. Ils y ajoutent «des éléments contextuels» comme les horaires des trains, les données de planification des opérations et les prévisions météorologiques.

Les résultats, publiés dans la revue Energy Reports, montrent que «l'intégration de ces informations supplémentaires réduit l'erreur de prévision moyenne de 26,6% par rapport au modèle qui ne s'appuie que sur les données historiques», indique lundi l'EPFL dans un communiqué.

L'amélioration est plus marquée pour des journées dites atypiques, lorsque l'exploitation ferroviaire ou les flux de passagers diffèrent fortement des habitudes. Dans ces situations, les erreurs de prévision peuvent être réduites jusqu'à 80%.

Une méthode qui pourrait être appliquée à d'autres secteurs

«Dans un système aussi complexe qu'un réseau ferroviaire national, de nombreux facteurs influencent la demande en électricité, notamment les conditions météorologiques et l'affluence des voyageurs», écrit l'EPFL. Or les modèles traditionnels, qui reposent uniquement sur les données historiques, peinent souvent à prendre en compte cette complexité.

A lire aussi:
Les modèles climatiques manquent de fiabilité selon l’EPFL
Besoin d'eau critique
Les modèles climatiques manquent de fiabilité selon l’EPFL
La Confédération aux prises avec le lobby des wagons de marchandises
Après l'accident au Gothard
La Confédération aux prises avec le lobby des wagons de marchandises

«Je ne crois pas vraiment aux prévisions fondées uniquement sur les données du passé. Dans de nombreux cas, les informations sur les plans des opérateurs nous guident bien plus que ce que nous pouvons déduire des faits passés», explique le doctorant Raffael Theiler qui a mené ces recherches avec la professeure assistante Olga Fink.

Cette méthode pourrait également être appliquée à d'autres secteurs, comme l’industrie manufacturière, la logistique ou la gestion des chaînes d'approvisionnement. «J'espère que notre étude encouragera les acteurs de l'industrie à mieux exploiter leurs données et à adopter des systèmes comme celui que nous proposons», ajoute Raffael Theiler, cité dans le communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus