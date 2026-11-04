Helvetia vous appelle! prépare les élections du 24 octobre 2027 avec une nouvelle Academy. Ce programme de formation vise à renforcer la présence des femmes en politique suisse grâce à des cours et un réseau interpartis.

Une nouvelle école de politique pour les femmes avant les élections de 2027

Une nouvelle école de politique pour les femmes avant les élections de 2027

ATS Agence télégraphique suisse

«Helvetia vous appelle!» revient pour les élections du 24 octobre 2027 afin d'augmenter le nombre de femmes dans la politique suisse. Le mouvement interpartis lance cette fois une «Academy» qui vise à former «la prochaine génération de femmes leaders dans la politique en Suisse».

Helvetia vous appelle! est un projet piloté par Alliance F, une organisation interpartis qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Dès cet automne, elle propose un «programme complet» de formation en sciences politiques.

Une offre disponible depuis 2018

Les modules couvrent les compétences en matière de communication, différentes thématiques approfondies et un réseau composé de politiciennes et d'expertes. Cette «Academy» entend donner des clés aux femmes intéressées face à la complexité croissante du travail parlementaire.

L'offre de formation existait déjà depuis 2018, mais elle est désormais complétée. L'objectif est de mettre en réseau les femmes au-delà des clivages politiques et des frontières cantonales en vue d'une démocratie plus représentative, indique le mouvement sur son site.

Le projet a été lancé le 16 septembre en présence de Ruth Metzler, la troisième conseillère fédérale de l'histoire suisse. «Celle qui se tait laisse les autres décider», dit Ruth Dreifuss dans le clip de lancement. «Nous avons ouvert la porte, maintenant à votre tour», poursuit Doris Leuthard aux côtés des deux autres anciennes conseillères fédérales, Viola Amherd et Simonetta Sommaruga, qui ont prêté leur concours à l'initiative.