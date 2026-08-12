L'éclipse solaire partielle qui se profile fascine la Suisse. Mais prudence au moment de la photographier: sans protection adaptée, vous risquez d'endommager irrémédiablement votre appareil photo, votre smartphone et vos yeux.

Même la NASA met en garde

Mischa Stünzi

C'est un spectacle rare qui attend les Suisses ce mercredi soir. La dernière éclipse partielle d'une telle ampleur remonte à plus d'un quart de siècle. Mais attention au moment de sortir son appareil photo: experts et NASA mettent en garde contre les risques de photographier le phénomène sans protection.

Pointer directement son objectif vers le Soleil peut en effet endommager irrémédiablement l'appareil, et notamment son capteur. «Comme l'objectif d'un appareil photo fonctionne un peu comme une loupe, la lumière est focalisée en un point. Dans ce cas, la concentration de la lumière peut générer une chaleur intense et endommager le capteur électronique», explique Severin Bassin, responsable du département d'astronomie chez Photo Vision Zumstein, à Zurich.

Prudence avec votre smartphone

Le risque concerne aussi les appareils photo des smartphones, prévient la NASA. «Le capteur du téléphone portable pourrait être endommagé, tout comme n'importe quel autre capteur d'image, s'il est dirigé directement vers le Soleil», indique l'agence spatiale américaine sur la plateforme X. Le danger est encore plus important lorsque les photos sont prises à travers des jumelles ou un télescope.

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De manière générale, plus la distance focale de l'objectif est longue et plus l'appareil reste longtemps orienté vers le Soleil, plus le risque de l'endommager est important. Mais l’appareil photo n’est pas le seul à nécessiter une protection. Si vous souhaitez suivre l'éclipse sur l’écran de votre téléphone portable, vous devez également porter des lunettes de protection adaptées.

En suivant ces quelques conseils, vous pourrez photographier l'éclipse solaire en toute sécurité et obtenir de bons résultats.

La sécurité avant tout

Pour protéger votre appareil, utilisez un filtre solaire spécialement conçu pour votre objectif. Avec un téléphone portable, vos lunettes de protection certifiées peuvent également faire l'affaire. «Des lunettes de soleil classiques ou un filtre ND normal laissent passer trop de lumière, ce qui pourrait endommager le capteur», explique Severin Bassin.

N'importe quel appareil photo fera l'affaire

Il est tout à fait possible de réussir une superbe photo avec un smartphone. Un bon oeil compte davantage qu'un équipement coûteux. Pour éviter les images floues, utilisez toutefois un trépied et le retardateur.

Entraînez-vous au préalable

Familiarisez-vous avec votre appareil photo avant le début du spectacle. Apprenez notamment à régler manuellement l'exposition et la mise au point.