Mercredi soir, la Suisse observera une éclipse solaire partielle exceptionnelle. Des lunettes spéciales et un site dégagé sont la clé pour profiter de ce phénomène rare.

ATS Agence télégraphique suisse

Un événement fascinant se déroulera dans le ciel suisse mercredi, en début de soirée. La lune va pendant un instant masquer une grande partie du Soleil. Il faudra ensuite attendre 2075 pour revoir une éclipse solaire d'une telle ampleur dans nos contrées.

Le 12 août, l'éclipse atteindra son apogée en Suisse peu avant le coucher du Soleil. Il sera donc essentiel, pour ne rien rater du spectacle, d'avoir un horizon ouest-nord-ouest dégagé. Les vallées de montagne seront désavantagées, avertit le président de la Société astronomique suisse (SAS) Marc Eichenberger.

En revanche, les Préalpes ou encore le Plateau constitueront des points d'observations judicieux. On pourra également choisir un sommet pour voir le Soleil jouer à cache-cache. Il faudra cependant toujours veiller à ce qu'aucun obstacle n'obstrue la vue dans la direction ouest-nord-ouest, insiste Marc Eichenberger.

Protéger ses yeux

Pour admirer l'éclipse solaire, il sera également indispensable de s'équiper en conséquence. Même si celui-ci sera en grande partie dissimulé par la Lune, il ne faudra jamais fixer le Soleil à l'oeil nu et encore moins à travers une optique, avertit le président de la SAS. Le faire pourrait conduire à perdre la vue.

Il faudra mettre des lunettes adaptées, que l'on trouve notamment chez les opticiens, pour observer l'éclipse solaire sans risque. Les jumelles devront aussi être munies d'un filtre spécial. Les lunettes de soleil sont à bannir absolument, car elles ne protégent en rien les yeux contre la lumière directe de notre étoile.

Pour photographier l'événement, le minimum sera de disposer d'un télescope amateur doté d'un filtre solaire, ou bien se rendre dans les observatoires astronomiques qui ont le matériel requis. Beaucoup de gens utiliseront leur téléphone portable pour garder un souvenir, mais les images ressembleront probablement à un coucher de soleil tout à fait ordinaire, tempère Marc Eichenberger.

En Suisse, comme déjà précisé, l'éclipse ne sera que partielle. L'occultation maximale du disque solaire oscillera entre 91 et 93%. Tout dépendra de l'endroit où l'on se trouve. Le premier contact sera observé dans la région du lac de Constance vers 19h24 et s'achèvera à 20h45, avec le coucher du Soleil, à Genève, note la SAS.

Le précédent de 1999

La dernière éclipse solaire partielle d'une telle importance en Suisse s'est déroulée en août 1999. La prochaine aura lieu en 2075. Ces éclipses sont donc rares pour une raison simple. L'ombre de la Lune ne recouvre qu'une très petite partie de la Terre. Ces événements ne se produisent donc que très localement, souligne Marc Eichenberger.

L'ombre de la Lune forme une bande très longue et assez étroite, d'une largeur d'environ 150 à 200 kilomètres, qui se déplace sur la surface de la Terre. Le fait qu'une telle zone de totalité passe par un endroit précis, comme la Suisse, relève donc plutôt du hasard, fait savoir le président de la SAS.

Le 12 août, pour observer une occultation totale du Soleil par la Lune, il faudra se rendre, pour les endroits les plus proches, dans la péninsule Ibérique ou en Islande. C'est en 1842 qu'une éclipse totale du Soleil a pu être observée une dernière fois en Suisse, dans le Mendrisiotto et le val Poschiavo.

Pour une éclipse solaire totale dans l'espace Mittelland, il faut même remonter à mai 1724. A l'époque, l'événement avait eu lieu également peu avant le coucher du Soleil, relève Marc Eichenberger.

Eclipses fréquentes mais localisées

Si une personne pouvait se déplacer partout pour observer des éclipses, elle pourrait en voir environ tous les six mois, car deux fois par année, «il existe des périodes où la ligne reliant le Soleil, la Lune et la Terre se trouve approximativement sur le même plan, ce qui peut donner lieu à des éclipses tant lunaires que solaires», précise encore Marc Eichenberger.

Pour profiter pleinement du spectacle, il faudra aussi que le ciel soit bien dégagé. Quelques nuages à l'horizon suffiront à tout gâcher. Un peu de chance sera donc nécessaire, à l'image de Tintin qui se sort d'une situation périlleuse chez les Incas en apprenant sur un bout de journal qu'une éclipse solaire se produira dans les Andes.