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Prochain rendez-vous dans 400 ans
L'éclipse solaire, c'est aujourd'hui! Les cinq choses à savoir

La Terre s'apprête à vivre une éclipse solaire exceptionnelle qui plongera une partie de l'Espagne dans une obscurité totale. Le phénomène n'arrive que tous les 400 ans au même endroit. Voici 5 questions pour tout comprendre.
Publié: 11.08.2026 à 22:25 heures
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Dernière mise à jour: 01:13 heures
L'éclipse du 12 août démarrera en Russie avant d'atteindre le reste de l'Europe.
Photo: NASA via AP
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AFP Agence France-Presse
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Qu'est-ce qu'une éclipse totale de soleil?

Lorsqu'une éclipse totale de soleil survient «la Lune s'interpose exactement entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur une bande étroite de la surface terrestre», explique l'Association française d'astronomie. «Par une coïncidence remarquable - l'un des équilibres les plus originaux du Système solaire -, la Lune, pourtant 400 fois plus petite que le Soleil, est aussi 400 fois plus proche: leurs diamètres apparents sont identiques», ajoute l'AFA. Pendant plusieurs minutes, «la lumière du jour s'efface, révélant la couronne solaire», ajoute l'association.

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Quel va être son parcours?

L'éclipse totale du 12 août 2026 va démarrer en Russie, puis traverser l'hémisphère Nord et passer au-dessus du Groenland avant de traverser l'Océan Atlantique et atteindre l'Europe.

Photo: Anadolu via Getty Images

Cette éclipse sera totale notamment dans une bande traversant l'Espagne, d'Oviedo à Palma en passant par Burgos. Le site éclipSEOP (https://eclipseop.obspm.fr) de l'Observatoire de Paris, permet de visualiser précisément son parcours. Au-delà de cette bande, l'éclipse ne sera pas totale mais seulement partielle, ce qui sera le cas pour la France.

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Quelle va être sa durée?

Si l'on prend l'exemple de la ville de Burgos, la durée de l'éclipse totale à proprement parler - c'est-à-dire le moment pendant lequel le Soleil sera entièrement caché - sera de 1 minute et 48 secondes, très précisément. Mais le phénomène dans son ensemble sera beaucoup plus long, aux environs de deux heures. Car il va commencer par une éclipse partielle, avant l'éclipse totale donc, puis de nouveau une éclipse partielle. A Burgos, l'ensemble du phénomène durera 1 heure et 48 minutes.

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Est-ce un phénomène rare?

Il se produit une à deux éclipses solaires par an. «Mais l'ombre portée de la Lune n'entre en contact avec la Terre que sur quelques centaines de kilomètres de large», rappelle encore l'AFA. Ainsi, pour qu'une éclipse solaire totale soit visible de nouveau depuis un même endroit, il faut attendre environ 400 ans. Deux autres éclipses solaires seront cependant visibles dans d'autres zones de l'Espagne dans les deux prochaines années, l'extrême sud le 2 août 2027, puis dans une bonne partie sud du pays le 26 janvier 2028.

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Faut-il se protéger spécifiquement?

Oui, absolument. Il faut pour cela se munir de lunettes à la norme ISO 12312-2:2015, qui protègent les rétines en filtrant les UV à 100%.

«Ce n'est pas l'éclipse qui est dangereuse, c'est le fait de regarder directement le Soleil sans protection. On peut se faire un trou noir dans la rétine sans s'en rendre compte et c'est irréversible», explique l'AFA. Les rétines ne possèdent en effet pas de récepteurs de douleur, et les troubles visuels peuvent apparaître plus tard. 

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