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L'éclipse solaire a fait vibrer toute la Suisse et l'Europe

Une éclipse solaire partielle a captivé la Suisse mercredi soir. A Genève, l'occultation maximale a été atteinte à 20h20. Des milliers de spectateurs, de Berne à St-Luc, ont applaudi ce phénomène astronomique rare.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
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Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'éclipse solaire partielle a terminé son passage au-dessus de la Suisse. Le spectacle a débuté au Nord-Est du pays vers 19h25 et s'est achevé vers 20h45 à Genève. L'occultation maximale a été atteinte vers 20h20. De nombreuses personnes sont venues observer le ciel.

Au moment du point culminant de l'éclipse solaire, des applaudissements ont retenti dans de nombreuses localités suisses. A Berne, de nombreuses personnes, qui se sont réunies au Rosengarten pour assister à l'éclipse, ont applaudi vers 20h15 quand celle-ci a atteint son maximum, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place. Des dizaines de badauds avaient pris place sur les murets et les chemins surplombant la fosse aux ours. En attendant le début de l'événement, pique-nique et apéro étaient au rendez-vous.

Mille personnes à Bernex

Sur un promontoire à Morat (FR) avec vue sur le lac, une vingtaine de personnes, dont des familles, pique-niquent en regardant l'éclipse. Les lunettes passent de main en main et sont prêtées aux personnes qui n’en ont pas, ce qui favorise les discussions entre inconnus, selon une journaliste Keystone-ATS.

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Sur la route menant au Chasseral dans le Jura bernois, des embouteillages se sont formés et la route a été fermée. De nombreux randonneurs ont parcouru les quatre ou cinq kilomètres restants à pied.

Au Signal de Bernex, deuxième point le plus haut du canton de Genève, environ mille personnes se sont rassemblées pour observer le ciel, selon un journaliste de Keystone-ATS.

Aussi en Valais et au Tessin

En Valais, près de 200 personnes ont suivi l'éclipse depuis l'observatoire de St-Luc dans le Val d'Anniviers. «A St-Luc, on a pu observer une éclipse partielle de 91%, un peu moins qu'à Genève tandis qu'elle est complète en Espagne», a indiqué Guillaume Buro, président du conseil de la Fondation de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud sur les ondes de la RTS.

Au Tessin, personne n'a voulu manquer l'événement astrologique. Quelque 150 personnes se sont donné rendez-vous pour observer l'éclipse à Cardada, au-dessus de Locarno, selon un photographe de Keystone-ATS.

Certaines marques ont profité de ce moment unique que représente une éclipse. La marque horlogère suisse a sorti la MoonSwatch, appelée «Mission to the Sun Solar Eclipse», en vente en Espagne et le jour de l'éclipse uniquement, a-t-elle annoncé mardi sur son site.

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