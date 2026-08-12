Après l'éclipse, les Perséides illuminent le ciel dans des conditions idéales
Après une éclipse solaire spectaculaire qui a illuminé le coeur des Suisses et ébloui nos pupilles, le spectacle continue.
La nuit de mercredi à jeudi promet un deuxième spectacle exceptionnel pour les amateurs d'astronomie. Cette année, la nouvelle Lune offre une obscurité totale idéale pour observer les Perséides. Issues des poussières laissées par la comète Swift-Tuttle, ces étoiles filantes pourront atteindre jusqu'à 100 météores par heure dans les ciels les plus sombres.
Le phénomène, observé depuis plus de deux millénaires, sera particulièrement visible cette nuit en l'absence de toute gêne lumineuse lunaire.
L'éclipse termine son passage au-dessus de la Suisse
L'éclipse solaire partielle est en train de terminer son passage au-dessus de la Suisse. L'occultation maximale a été atteinte vers 20h20. Le spectacle s'achèvera à Genève vers 20h45 après avoir débuté au Nord-Est du pays vers 19h25.
A Berne, de nombreuses personnes, qui se sont réunies au Rosengarten pour assister à l'éclipse, ont applaudi vers 20h15 quand celle-ci a atteint son maximum, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place. Des dizaines de badauds avaient pris place sur les murets et les chemins surplombant la fosse aux ours. En attendant le début de l'événement, pique-nique et apéro étaient au rendez-vous.
Sur un promontoire à Morat (FR) avec vue sur le lac, une vingtaine de personnes, dont des familles, pique-niquent en regardant l'éclipse. Les lunettes passent de main en main et sont prêtées aux personnes qui n’en ont pas, ce qui favorise les discussions entre inconnus, selon une journaliste Keystone-ATS.
Aussi en Valais et au Tessin
En Valais, près de 200 personnes ont suivi l'éclipse depuis l'observatoire de St-Luc dans le Val d'Anniviers. «A St-Luc, on a pu observer une éclipse partielle de 91%, un peu moins qu'à Genève tandis qu'elle est complète en Espagne», a indiqué Guillaume Buro, président du conseil de la Fondation de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud sur les ondes de la RTS.
Au Tessin, personne n'a voulu manquer l'événement astrologique. Quelque 150 personnes se sont donné rendez-vous pour observer l'éclipse à Cardada, au-dessus de Locarno, selon un photographe de Keystone-ATS.
Certaines marques ont profité de ce moment unique que représente une éclipse. La marque horlogère suisse a sorti la MoonSwatch, appelée «Mission to the Sun Solar Eclipse», en vente en Espagne et le jour de l'éclipse uniquement, a-t-elle annoncé mardi sur son site.
Source: ATS
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Un parapentiste survole la Suisse pendant l'éclipse
A Thoune, un parapentiste a choisi le meilleur moment pour sa sortie dans les airs, pile pendant l'éclipse. Un lecteur de Blick a pu immortaliser la scène au bon moment.
Le soleil recommence à briller sur la surface du Léman, juste avant le crépuscule
L'apogée de l'éclipse est passée et après avoir été presque totalement occulté, le soleil recommence à briller sur la Suisse, notamment sur les eaux du Léman.
L'éclipse plonge une partie de l'Espagne dans le noir
Une partie de l'Espagne a été plongée mercredi dans le noir en plein jour, lorsque la Lune a entièrement masqué le Soleil, sous le regard émerveillé d'une foule massée en plusieurs points du pays, ont constaté des journalistes de l'AFP à Burgos (nord), Tarragone (nord-est) et Colmenar Viejo, près de Madrid (centre).
L'éclipse totale a duré moins de deux minutes à Lodoso, près de Burgos, sous les acclamations des centaines de personnes présentes, d'après une journaliste de l'AFP sur place.
Le phénomène, aussi spectaculaire que fugace, était visible en Espagne sur une bande allant de la Galice à la côte méditerranéenne et aux Baléares en passant par les Asturies, dans le nord.
Source: AFP
Le soleil a été presque entièrement occulté
L'éclipse a atteint son apogée à 20h20, le soleil a été presque entièrement occulté à Lausanne.
Les Lausannois ont retenu leur souffle face à cet incroyable phénomène.
L'éclipse va bientôt atteindre sa phase maximale
L'éclipse va bientôt entrer dans sa phase maximale, l'apogée du spectacle est prévue pour 20h20 en Suisse.
Les Lausannois se réunissent à Chauderon pour admirer l'éclipse
D'autres se sont rassemblés à Vidy pour observer l'éclipse solaire devant le Léman.
Les hauts de Lausanne sont devenus un spot idéal pour admirer le spectacle.
L'éclipse solaire plonge l'ouest de l'Islande dans l'obscurité
L'éclipse solaire totale, qui a commencé dans l'extrême nord de la Russie, a plongé l'ouest de l'Islande dans l'obscurité malgré un ciel extrêmement nuageux, a constaté mercredi un journaliste de l'AFP.
En Islande, le ciel gris et par endroit pluvieux n'a pas empêché des milliers de curieux d'être plongés dans un noir complet quand le Soleil a disparu derrière la Lune, phénomène qu'ils n'ont pas pu admirer à cause des épais nuages.
Source: AFP
Les premières images de l'éclipse solaire
Début de l'éclipse solaire partielle dans plusieurs régions d'Espagne
Le phénomène d'éclipse partielle, lorsque la Lune masque une partie du Soleil, a débuté mercredi peu après 17H30 GMT dans plusieurs régions du nord de l'Espagne, ont constaté des journalistes de l'AFP à Burgos (nord), Tarragone (nord-est) et Colmenar Viejo, près de Madrid (centre).
Plusieurs centaines de personnes, dont de très nombreux étrangers, tous munis de lunettes de protection, se sont réunis dans un champ de Lodoso, petite localité proche de Burgos, selon une journaliste de l'AFP sur place. Pour vivre ce moment tant attendu, certains avaient patienté tout l'après-midi sous une chaleur écrasante, sous le peu d'ombre qu'offrait leur parasol, tandis que d'autres avaient installé leur télescope.
Source: AFP
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