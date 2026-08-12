L'éclipse termine son passage au-dessus de la Suisse

L'éclipse solaire partielle est en train de terminer son passage au-dessus de la Suisse. L'occultation maximale a été atteinte vers 20h20. Le spectacle s'achèvera à Genève vers 20h45 après avoir débuté au Nord-Est du pays vers 19h25.

A Berne, de nombreuses personnes, qui se sont réunies au Rosengarten pour assister à l'éclipse, ont applaudi vers 20h15 quand celle-ci a atteint son maximum, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place. Des dizaines de badauds avaient pris place sur les murets et les chemins surplombant la fosse aux ours. En attendant le début de l'événement, pique-nique et apéro étaient au rendez-vous.

Sur un promontoire à Morat (FR) avec vue sur le lac, une vingtaine de personnes, dont des familles, pique-niquent en regardant l'éclipse. Les lunettes passent de main en main et sont prêtées aux personnes qui n’en ont pas, ce qui favorise les discussions entre inconnus, selon une journaliste Keystone-ATS.

Aussi en Valais et au Tessin

En Valais, près de 200 personnes ont suivi l'éclipse depuis l'observatoire de St-Luc dans le Val d'Anniviers. «A St-Luc, on a pu observer une éclipse partielle de 91%, un peu moins qu'à Genève tandis qu'elle est complète en Espagne», a indiqué Guillaume Buro, président du conseil de la Fondation de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud sur les ondes de la RTS.

Au Tessin, personne n'a voulu manquer l'événement astrologique. Quelque 150 personnes se sont donné rendez-vous pour observer l'éclipse à Cardada, au-dessus de Locarno, selon un photographe de Keystone-ATS.

Certaines marques ont profité de ce moment unique que représente une éclipse. La marque horlogère suisse a sorti la MoonSwatch, appelée «Mission to the Sun Solar Eclipse», en vente en Espagne et le jour de l'éclipse uniquement, a-t-elle annoncé mardi sur son site.

Source: ATS