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Jusqu'à 250 francs la paire!
Lunettes introuvables avant l’éclipse: la Confédération refuse d’intervenir

A quelques heures de l’éclipse solaire, les lunettes de protection sont devenues introuvables et s’arrachent à prix d’or sur internet. Interrogée par «ArcInfo», la Confédération estime que fournir ces équipements n'est pas de sa mission.
Publié: 19:14 heures
Une file pour acheter des lunettes spéciales à Berne.
Photo: KEYSTONE
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Files d’attente, opticiens dévalisés et lunettes revendues à prix d’or: à quelques heures de l’éclipse solaire de ce mercredi 12 août, trouver une paire de protections adaptées est devenu compliqué en Suisse.

Selon «ArcInfo», la pénurie touche de nombreux commerces. Sur les plateformes de seconde main, elle entraîne même une envolée des prix. «20 minutes» a notamment repéré sur Ricardo des lunettes habituellement vendues quelques francs proposées jusqu’à 250 francs.

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Face à cette ruée, la Confédération aurait-elle dû anticiper davantage et mettre elle-même des protections à disposition de la population? L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) répond par la négative au quotidien.

La responsabilité du marché

Contactée par «ArcInfo», sa porte-parole Céline Reymond rappelle que l’OFSP a pour mission d’informer la population sur les risques sanitaires et les précautions à prendre. L’approvisionnement en lunettes relève en revanche, selon l’office, des distributeurs et du marché.

Berne affirme également avoir suffisamment anticipé l’événement en informant en amont la population, les associations professionnelles et les vendeurs concernés, notamment par son site internet et les réseaux sociaux.

Quant aux personnes qui n’ont pas réussi à trouver de protections, la recommandation ne souffre aucune ambiguïté: ne pas regarder directement l’éclipse.

Pas de bilan suisse

En Suisse, aucun suivi national comparable n’avait été réalisé après l'éclipse de 1999. L’OFSP indique à «ArcInfo» ne disposer d’aucun bilan systématique des lésions oculaires provoquées par la dernière éclipse.

Quelques cas avaient toutefois été signalés. Une étude médicale publiée l’année suivante faisait notamment état de plusieurs atteintes bénignes dans l’est du pays et du cas d’une fillette de 11 ans touchée aux deux yeux après avoir observé le phénomène sans protection.

La Suisse avait pourtant, elle aussi, déployé une vaste campagne de prévention en 1999. Des brochures avaient été distribuées dans les écoles et l’OFSP avait encouragé opticiens et pharmaciens à vendre les lunettes au prix le plus bas possible.

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