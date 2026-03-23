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Du sommeil en moins
Dimanche matin, les horloges seront avancées d'une heure

Les Suisses passeront à l'heure d'été dimanche à 02h, avançant leurs horloges d'une heure. Ce système, introduit en 1981, reste sujet à débat pour ses impacts sur la santé et l'économie.
Publié: il y a 36 minutes
C'est à nouveau l'heure d'été : dimanche, les horloges passeront de 02h00 à 03h00 du matin (image d'illustration).
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
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ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche à 02h, les horloges seront avancées d'une heure en Suisse et dans la plupart des pays européens, pour passer à 03h. Le passage à l'heure d'été commence toujours le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre.

Cette année, l'heure d'été durera 30 semaines, soit 210 jours. Le 25 octobre, à 03h00 du matin, les horloges seront ramenées à 02h00 pour revenir à l'heure normale.

Un sujet politique

La suppression éventuelle du changement d'heure saisonnier est devenue un sujet politique, en particulier dans les pays voisins de la Suisse. La Commission européenne a présenté des plans concrets, mais les Etats membres de l'Union européenne n'ont pas suivi.

Les détracteurs du changement d'heure déplorent ses effets négatifs sur la santé et le bien-être des animaux. Les enfants et les personnes âgées seraient particulièrement touchés. Le nombre d'accidents de la route augmenterait aussi à cause de la fatigue. Le changement d'heure est aussi une source de mécontentement pour le secteur agricole, car il entraînerait une baisse de la production laitière des vaches.

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L'heure d'été a été introduite pour la première fois en Europe en 1973, pendant la crise pétrolière. Ce changement visait à gagner une heure de lumière du jour pour les entreprises et les ménages, dans le but d'économiser de l'énergie. Afin de ne pas devenir une île horaire, la Suisse avait suivi le mouvement en 1981.

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