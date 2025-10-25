L'heure d'été prend fin en Suisse le week-end prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche à 03h00, les horloges seront ramenées à 02h00, rallongeant la nuit d'une heure. L'heure de l'Europe continentale s'applique désormais jusqu'au 29 mars 2026.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vous pourrez dormir une heure de plus

A 03h00, il sera 02h00, soit le retour à l'heure normale après sept mois d'heure d'été. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

L’heure d’été prendra fin en Suisse dans la nuit de samedi à dimanche: à 03h00, les horloges seront reculées à 02h00, rallongeant la nuit d’une heure. Le pays restera aligné sur l’heure de l’Europe centrale jusqu’au 29 mars 2026.

L'heure de l'Europe continentale donne le rythme en Suisse depuis plus de 125 ans. Selon l'Institut fédéral de métrologie (Metas), le langage populaire se trompe lorsqu'il parle d'heure d'hiver. Il n'y a que l'heure d'été et l'heure normale. Avec l'heure normale, il fait à nouveau nuit plus tôt le soir. Le changement d'heure existe en Suisse depuis 1981.

Changement automatique

Le changement s'effectue automatiquement pour la plupart des horloges des gares, des clochers, des écoles ou des feux rouges. C'est en général aussi le cas pour les téléphones portables, ordinateurs et autres appareils connectés. La dissémination d'échelles de temps à grande exactitude joue un rôle croissant dans de nombreux secteurs, écrit Metas dans un communiqué. Et l'institut fédéral de citer les transactions boursières, ou la mise en place de nombreuses nouvelles technologies, comme l'Internet des objets, ou encore la synchronisation de systèmes distribués.

Afin de répondre à ces besoins, l'institut fédéral travaille actuellement à la mise en place de nouveaux systèmes de distributions de temps par fibres optiques, indique-t-il. Ceux-ci permettront d'atteindre des niveaux de performances très élevés, et de contribuer ainsi au mieux à la mise en place des technologies du futur, selon Metas.

Ce système «agace»

Le passage de l'heure normale à l'heure d'été est controversé en Suisse et dans l'UE. En 2020, une initiative visant à abolir le changement d'heure a échoué, faute de signatures. La Commission européenne avait proposé dès 2018 de l'abolir à la suite d'une vaste consultation à travers l'Europe. 84% des participants, soit près de 4 millions de personnes, s'étaient prononcées pour mettre fin à cet usage, puis le Parlement avait donné son feu vert en mars 2019, demandant la fin du changement d'heure en 2021.

Mais il manque à ce jour les décisions nécessaires d'une majorité d'Etats. Jeudi, la Commission européenne a confirmé sa volonté d'aller de l'avant. «Le temps est venu de mettre enfin un coup d'arrêt au changement d'heure», a plaidé le commissaire aux Transports Apostolos Tzitzikostas.

Ce système «nous concerne tous, agace la plupart d'entre nous, et je dirais même plus, nous fait du mal», alors qu'il «ne génère même plus d'économies d'énergie», a-t-il expliqué. La Commission a commandé une nouvelle analyse, pour conforter ses efforts en vue de l'abolition du changement d'heure. L'Ukraine a franchi le pas l'an dernier, mais avant tout pour se différencier de Moscou.

Des effets indésirés

Il faut dire que ce changement d'heure, introduit à l'époque pour économiser l'énergie en allumant plus tard les lumières le soir, a des conséquences insoupçonnées. Selon plusieurs études, il augmente le risque de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de suicides.

En Suisse également, le changement d'heure a un effet mesurable sur la santé: selon une analyse publiée en septembre par l'Office fédéral de la statistique (OFS), le lendemain du passage à l'heure d'hiver, 3,5% de patients supplémentaires se présentent aux urgences par rapport à la normale, et ce chiffre atteint même 6,5% lors du passage à l'heure d'été.

Le gibier souffre également du changement d'heure, surpris par l'augmentation soudaine du trafic routier. Le trafic pendulaire retombe en effet brusquement à l'heure du crépuscule, précisément au moment où les chevreuils, les cerfs et les sangliers sont particulièrement actifs. Le risque de collision augmente donc en conséquence.

Hausse des accidents de la route

Des études ont également mis en évidence des liens entre le changement d'heure et d'autres domaines de la vie, tels que la criminalité, les accidents de la route, les performances scolaires et même, aux Etats-Unis, la fréquence des incendies de forêt. Les marchés financiers ne seraient pas non plus épargnés. Des chercheurs canadiens ont constaté que les marchés boursiers ont tendance à afficher des performances plus faibles le lundi suivant un changement d'heure, que l'horloge soit avancée ou reculée.

Une étude publiée en 2003 dans l'American Economic Review a comparé l'évolution des cours dans plusieurs pays qui ont changé l'heure à des dates différentes. Après avoir contrôlé d'autres facteurs d'influence, une baisse significative des rendements a été observée immédiatement après le changement d'heure.