DE
FR

Les jeunes davantage touchés
Le changement d’heure fait grimper les admissions aux urgences

Le passage à l’heure d’été ou d’hiver a un impact important sur les admissions aux urgences en Suisse. Selon une nouvelle étude, elles augmentent de 6,5% après le passage à l’heure d’été et de 3,5% après le passage à l’heure d’hiver. Les jeunes sont les plus concernés.
Publié: 21:20 heures
Partager
Écouter
Le changement d'heure d'été ou d'hiver provoque des bouleversements aux urgences dans les hôpitaux suisses.
Photo: KEYSTONE
Janine Enderli avec l'ATS

Beaucoup redoutent le changement d’heure au printemps, lorsqu’une heure de sommeil disparaît. Cette adaptation pèse sur l’organisme et se traduit aussi dans les hôpitaux. Le lendemain du passage à l’heure d’hiver, les urgences enregistrent 3,5% de patients supplémentaires, et même 6,5% après le passage à l’heure d’été.

Ces chiffres proviennent d’une étude publiée mardi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui couvre la période 2011–2023. Selon l’OFS, ces écarts restent limités et ne nécessitent pas de mesures particulières dans les hôpitaux. Mais le fait que les changements d’heure entraînent une hausse mesurable des admissions montre clairement que l’organisme humain réagit à ces transitions.

Les jeunes plus exposés

Les moins de 65 ans sont légèrement plus touchés que les personnes âgées. Après le passage à l’heure d’été, les urgences accueillent davantage de patients pour des troubles circulatoires et respiratoires, tandis que les admissions liées à des accidents diminuent. Une baisse similaire est observée lors du passage à l’heure d’hiver.

A lire aussi
L'Hôpital fribourgeois assurera un service minimum pendant la grève mercredi
Assainissement des finances
L'HFR assurera un service minimum pendant la grève mercredi
Le directeur de Medbase alerte: Tardoc pourrait paralyser les hôpitaux
Les 5 infos suisses du jour
Le patron de Medbase alerte: Tardoc menace de paralyser les hôpitaux

Les données montrent aussi un décalage dans les pics d’admission: après le passage à l’heure d’hiver, l’afflux maximal se produit plus tôt dans la journée, tandis qu’après le passage à l’heure d’été, il intervient plus tard. 

Cardio et respiration en première ligne

En Suisse, 1700 personnes en moyenne sont hospitalisées chaque jour en urgence. Les admissions sont plus fréquentes en hiver et plus rares au printemps. En semaine – surtout le lundi – les urgences accueillent environ 20% de patients en plus que les week-ends ou jours fériés.

Dans la nuit du 26 octobre, la Suisse repassera à l’heure d’hiver. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus