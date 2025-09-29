Au menu de ce lundi 29 septembre: le nouveau système tarifaire Tardoc, le prix des soins dentaires, les loups à Neuchâtel, le budget fribourgeois contesté, et la mort d'un supporter en plein match de foot.

Marcel Napierala, directeur de Medbase, tire la sonnette d'alarme face aux défis de l'introduction de Tardoc, le nouveau système tarifaire. Photo: Philippe Rossier

C'est le début de la semaine. Alors comme d'habitude, pour vous accompagner, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un florilège des actus suisses de ce lundi 29 septembre. C'est parti:

1 Tardoc, un danger pour le système de santé?

Le directeur de Medbase, Marcel Napierala, acteur clé de la santé en Suisse, a mis en garde contre les grands défis liés à l’introduction du nouveau système tarifaire Tardoc, rapportent les titres de CH Media. Le secteur fait face à une «tâche herculéenne» et doit intensifier les simulations et les formations afin de facturer correctement, affirme le patron de l'entreprise appartenant à Migros. Le système de santé suisse se trouve, en matière de numérisation, dans un «stade préhistorique». Les hôpitaux pourraient rester jusqu’à six mois sans émettre de factures, entraînant des problèmes de liquidités. Les médecins de famille devraient certes en tirer profit, mais pas dans la mesure espérée. Pour les radiologues, on s’attend à des baisses tarifaires de 15 à 20%, ce qui réduira leurs marges.

2 Des milliers de Suisses sacrifient leurs dents faute d’argent

Une enquête des Hopitaux universitaires de Genève, relayée par «24 heures» et la «Tribune de Genève», montre que les revenus inférieurs à 5000 francs par mois augmentent fortement le risque de renoncement aux soins bucco-dentaires. Le coût élevé reste dissuasif: un dentier peut dépasser 5000 francs. Certaines structures alternatives existent, comme les cliniques universitaires (8000 à 10'000 Genevois traités par an), la Croix-Rouge genevoise (334 patients en 2022) ou le Point d’Eau à Lausanne (1700 personnes soignées). Mais elles ne couvrent pas les besoins. Malgré les appels à inclure certains soins de base dans la LAMal, le Conseil national a refusé, la Société suisse des médecins-dentistes privilégiant prévention et aides ciblées. En Suisse, 26% de la population renonce à des soins dentaires pour raisons financières, et 5% à des prestations médicalement nécessaires, selon l’Observatoire de la santé.

3 Un premier loup abattu dans la vallée de La Brévine

Le 23 septembre, un premier tir de régulation a eu lieu sur la commune de La Chaux-du-Milieu: un des six jeunes loups de la meute de La Brévine y a été abattu, annonce l’État de Neuchâtel. Le même jour, deux attaques contre des génisses ont été signalées aux Ponts-de-Martel, rapporte «ArcInfo». Depuis début août, les loups ont tué ou blessé 25 animaux, majoritairement des bovins dans le canton de Neuchâtel. Après accord de l’Office fédéral de l'environnement, le canton a autorisé le 10 septembre l’abattage de quatre des six jeunes loups de la meute de la Brévine d’ici janvier 2026.

4 Fribourg dévoile son budget 2026 sous haute tension

Le Conseil d'Etat fribourgeois va dévoiler lundi le budget 2026 alors que le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) suscite l'opposition d'une partie de la fonction publique. La semaine dernière, quelque 3000 personnes ont défilé dans les rues de Fribourg pour protester contre ce plan d'austérité qui doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 avec 405 millions d'économies. Les comptes 2024 de l’Etat affichaient un bénéfice d'un million de francs.

5 Match arrêté à Reconvilier après le décès d’un supporter

Un drame a marqué le match de 2e ligue entre le Birse FC et le FC Aarberg samedi à Reconvilier, rapporte le «Journal du Jura». Un spectateur nonagénaire, fidèle supporter du club local, a succombé à un malaise au bord du terrain malgré les soins prodigués. L’arbitre a aussitôt interrompu la rencontre peu avant la mi-temps. La police a ordonné l’évacuation du stade et proposé un soutien psychologique aux témoins. Le match, arrêté alors que le BFC menait 2-0, sera reprogrammé.