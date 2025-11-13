DE
Un accord douanier à portée de main?
Le conseiller fédéral Guy Parmelin est en route pour Washington

Le conseiller fédéral Guy Parmelin est en route vers Washington pour négocier avec les Etats-Unis une réduction des droits de douane sur les produits suisses à 15%. Un accord pourrait intervenir cette semaine, sous l’approbation finale de Donald Trump.
Daniel Kestenholz

Le ministre de l'économie Guy Parmelin est parti pour Washington mercredi 12 novembre en fin de journée. C'est ce que confirme le porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à la SRF. Le service de suivi de vol Flightaware indique également qu'un jet du conseiller fédéral se dirige vers les Etats-Unis. Celui-ci devrait attérir aux alentours de 5h30 (heure suisse) ce jeudi matin.

Guy Parmelin est parti à la dernière minute et a annulé tous ses rendez-vous. Jeudi, il doit rencontrer le représentant américain au commerce Jamieson Greer pour une série d'entretiens sur les droits de douane.

«Nous travaillons à une solution», dit Trump

Selon Reuters, la Suisse pourrait conclure dès jeudi ou vendredi un accord avec les Etats-Unis pour réduire les droits de douane américains sur ses produits à 15%, au même niveau que ceux appliqués à l'Union européenne.

D'après une source gouvernementale suisse, un accord pourrait également intervenir en début de semaine prochaine. La décision finale dépendra de l'approbation du président américain Donald Trump. Nous ne savons pas encore si Guy Parmelin et la secrétaire d’Etat Hélène Budliger Artieda le rencontreront.

Donald Trump a déclaré ce lundi qu'il travaillait à un accord visant à réduire les droits de douane sur les marchandises suisses. «Je n'ai pas encore fixé de chiffre précis, mais nous allons travailler à une solution pour aider la Suisse», a déclaré le président américain.

