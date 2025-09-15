DE
FR

Pour un demi-million de francs
Une Suissesse arrêtée avec 6 kilos de meth à l'aéroport de Manille

Une Suissesse a été arrêtée à l'aéroport de Manille avec six kilos de méthamphétamine. La valeur de la cargaison s'élève à plus d'un demi-million de francs suisses. Elle risque désormais une longue peine de prison aux Philippines.
Publié: 20:55 heures
Partager
Écouter
1/4
Une Suissesse avait de la méthamphétamine dans ses bagages.
Photo: Facebook
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
bliki.jpg
Marian Nadler et BliKI

Les autorités douanières philippines ont fait une importante saisie de drogue à l'aéroport Ninoy Aquino (NAIA) de Manille. Comme l'ont annoncé les douanes sur Facebook, une ressortissante suisse a été interpellée avec environ six kilos de méthamphétamine dans ses bagages.

A lire aussi
Le crack inquiète: les villes suisses disposent désormais d'un guide pratique
Lutte contre cette drogue
Pour faire face au crack, les villes disposent désormais d'un manuel
Une nouvelle drogue suisse surpuissante fait des ravages en Europe
Un tueur silencieux
Une nouvelle drogue suisse surpuissante fait des ravages en Europe

Lors d'un contrôle de routine aux rayons X, l'intéressée a été repérée et ses bagages ont été minutieusement fouillés. Les agents ont alors découvert quatre sacs en plastique contenant une substance suspecte. Un chien renifleur et une analyse au spectromètre ont confirmé qu'il s'agissait de méthamphétamine.

«Les aéroports sous haute surveillance»

La valeur estimée des drogues saisies s'élève à plus d'un demi-million de francs suisses. La Suissesse a été immédiatement arrêtée et sera inculpée pour violation de la loi de 2002 sur les drogues dangereuses. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Ariel F. Nepomuceno, représentant des douanes philippines, a souligné l'importance de cette arrestation: «Les Philippines ne seront pas une porte d'entrée pour les drogues illégales. Nos ports et aéroports resteront sous haute surveillance.»

La brigade des stupéfiants enquête

Les conséquences pour la Suissesse pourraient être graves. Aux Philippines, les trafiquants de drogue impliqués dans de grandes quantités, comme dans ce cas, encourent de longues peines de prison, de lourdes amendes et, dans certains cas, des conditions de détention particulières. Le «Comprehensive Dangerous Drugs Act» prévoit déjà une peine de prison de 20 à 40 ans pour la possession de 10 grammes ou plus de meth. A cela s'ajouterait une amende équivalente pouvant aller de 7700 à 154'000 francs.

A lire aussi
Les soupçons de trafic de drogue se renforcent contre l'élue verte genevoise
De l'ADN retrouvé
Les soupçons de trafic de drogue se renforcent contre l'élue verte genevoise
Rue de Genève 85: le propriétaire de l'immeuble arrêté devant ses locataires!
Exclusif
Haut-lieu du deal lausannois
Rue de Genève 85: le proprio de l'immeuble arrêté à domicile!

Les autorités compétentes ont remis les substances et la Suissesse à l'autorité philippine de contrôle des drogues pour une enquête plus approfondie. L'affaire est en cours d'instruction.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus