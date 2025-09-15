Une Suissesse a été arrêtée à l'aéroport de Manille avec six kilos de méthamphétamine. La valeur de la cargaison s'élève à plus d'un demi-million de francs suisses. Elle risque désormais une longue peine de prison aux Philippines.

Une Suissesse arrêtée avec 6 kilos de meth à l'aéroport de Manille

Pour un demi-million de francs

1/4 Une Suissesse avait de la méthamphétamine dans ses bagages. Photo: Facebook

Marian Nadler et BliKI

Les autorités douanières philippines ont fait une importante saisie de drogue à l'aéroport Ninoy Aquino (NAIA) de Manille. Comme l'ont annoncé les douanes sur Facebook, une ressortissante suisse a été interpellée avec environ six kilos de méthamphétamine dans ses bagages.

Lors d'un contrôle de routine aux rayons X, l'intéressée a été repérée et ses bagages ont été minutieusement fouillés. Les agents ont alors découvert quatre sacs en plastique contenant une substance suspecte. Un chien renifleur et une analyse au spectromètre ont confirmé qu'il s'agissait de méthamphétamine.

«Les aéroports sous haute surveillance»

La valeur estimée des drogues saisies s'élève à plus d'un demi-million de francs suisses. La Suissesse a été immédiatement arrêtée et sera inculpée pour violation de la loi de 2002 sur les drogues dangereuses.

Ariel F. Nepomuceno, représentant des douanes philippines, a souligné l'importance de cette arrestation: «Les Philippines ne seront pas une porte d'entrée pour les drogues illégales. Nos ports et aéroports resteront sous haute surveillance.»

La brigade des stupéfiants enquête

Les conséquences pour la Suissesse pourraient être graves. Aux Philippines, les trafiquants de drogue impliqués dans de grandes quantités, comme dans ce cas, encourent de longues peines de prison, de lourdes amendes et, dans certains cas, des conditions de détention particulières. Le «Comprehensive Dangerous Drugs Act» prévoit déjà une peine de prison de 20 à 40 ans pour la possession de 10 grammes ou plus de meth. A cela s'ajouterait une amende équivalente pouvant aller de 7700 à 154'000 francs.

Les autorités compétentes ont remis les substances et la Suissesse à l'autorité philippine de contrôle des drogues pour une enquête plus approfondie. L'affaire est en cours d'instruction.