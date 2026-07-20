DE
FR

Drame au zoo de Bâle
Des hippopotames dévorent une autruche

Fin juin, une autruche a été retrouvée morte dans le bassin des hippopotames du zoo de Bâle. Un incident suffisamment rare pour qu'aucune mesure ne soit prise.
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Les causes et les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues. (photo d'illustration)
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une autruche a récemment été retrouvée morte dans le bassin des hippopotames du zoo de Bâle. L'oiseau, une femelle, a été tué par les gros mammifères.

Les causes et les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues, car le personnel du zoo n'a pas observé l'événement survenu le 26 juin, a indiqué lundi une porte-parole du zoo. Elle confirmait à l'agence de presse Keystone-ATS l'information du journal régional de la radio-télévision publique alémanique SRF.

Pas de «risque zéro»

De tels incidents sont rares, indique la porte-parole qui précise que c'est la raison pour laquelle aucune mesure particulière n'est prévue. Et d'ajouter qu'il n'existe pas de «risque zéro» dans un zoo.

Ainsi la semaine passée, un gorille à dos argenté a mortellement mordu un petit âgé de quatre jours. Cet accident s'est produit à l'occasion d'une bagarre entre le gorille, Yeba, âgé de 14 ans, et la mère du nouveau-né, avait alors annoncé le zoo.

Yeba s'est distingué la même semaine en infligeant des morsures au niveau des parties génitales à un autre mâle, Mobali, de trois ans son cadet. Ce dernier a dû être euthanasié.

A lire aussi
Blessé par le mâle dominant, le gorille Mobali a été euthanasié au zoo de Bâle
Les gorilles se disputaient
Blessé par le mâle dominant, Mobali a été euthanasié au zoo de Bâle
Des malfrats volent deux bébés singes dans un zoo français
Des tamarins empereurs ciblés
Des malfrats volent deux bébés singes dans un zoo français
Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus