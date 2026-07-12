Des malfrats volent deux bébés singes dans un zoo français

Le zoo de La Palmyre, en Charente-Maritime, a signalé le vol de deux tamarins empereurs nés le 21 juin. Les primates, fragiles et non sevrés, pourraient ne pas survivre.

AFP Agence France-Presse

Deux bébés primates tamarins empereurs ont été volés dans la nuit de samedi à dimanche au zoo de La Palmyre, en Charente-Maritime, a indiqué à l'AFP la gendarmerie. Les petits singes sont nés le 21 juin et pèsent à cet âge-là quelques dizaines de grammes, a précisé une source proche du dossier.

Le directeur de ce parc zoologique de 18 hectares proche de Royan a signalé dimanche matin le vol de ces primates qui ne sont pas sevrés, et dont la survie semble donc compromise, selon cette source. Le ou les auteurs du vol ont pénétré dans le parc en découpant le grillage, avant de casser le cadenas de l'enclos des singes.

Ils n'ont à ce stade pas été identifiés, l'établissement ne disposant pas de vidéosurveillance, selon cette même source. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Rochefort.

Régulièrement la cible de vols

Le tamarin empereur doit son nom à ses impressionnantes moustaches blanches au style «impérial». Ce primate de petite taille vit dans les forêts primaires et secondaires du sud-ouest de l'Amazonie. Une fois adulte, il mesure entre 24 et 26 cm et ne pèse pas plus de 500 grammes.

Si les tamarins empereurs ne sont pas en voie de disparition, ils sont régulièrement la cible de vols. Plusieurs de ces primates avaient été dérobés à Lyon en 2011, dans un refuge du nord de la France en 2016, dans un zoo de Blackpool (Royaume-Uni) en 2014 ou encore en 2023 dans un zoo de Dallas (États-Unis).