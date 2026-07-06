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Drame à Kirchberg (BE)
Un jeune conducteur meurt après une collision avec le portail d'un tunnel

Un grave accident de la route s'est produit dimanche soir à Kirchberg, dans le canton de Berne. Un conducteur âgé de 22 ans est décédé sur place.
Publié: 14:46 heures
La police cantonale bernoise a fait état d'un grave accident ayant entraîné la mort d'un heune homme.
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
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ATS Agence télégraphique suisse

Un conducteur de 22 ans est décédé dans un accident de la route à Kirchberg (BE). Le jeune homme est entré en collision avec le portail du tunnel et a succombé à ses blessures sur les lieux.

L'accident s'est produit dimanche vers 23h35. Selon les premières constatations, le malheureux circulait depuis Ersigen en direction de l'entrée d'autoroute de Berne. Pour des raisons qui restent à déterminer, il a percuté le portail du tunnel sur la voie opposée.

Des tiers ont prodigué les premiers soins à l'homme, grièvement blessé. Malgré les tentatives immédiates de réanimation, il est décédé sur les lieux. La route a été fermée pendant environ six heures. Une déviation a été mise en place. Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances de l'accident.

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