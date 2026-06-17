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Paiements au cas pas cas
Des éleveurs seront indemnisés face à la dermatose

Le Conseil national a approuvé une motion pour indemniser les éleveurs suisses touchés par les épizooties. Les pertes de revenus et coûts des mesures préventives pourraient être compensés, mais au cas par cas.
Publié: 13:58 heures
Le Conseil national a approuvé une motion pour indemniser les éleveurs suisses touchés par les épizooties.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les éleveurs doivent être indemnisés en cas d'épizooties. Le National a accepté tacitement mercredi une motion demandant des indemnisations en cas de perte de revenus ou des coûts supplémentaires occasionnés par les mesures préventives.

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Ces dernières années, la Suisse et l'Europe ont été fortement touchées par les épizooties, dont la dermatose et la fièvre aphteuse. La prévention revêt une importance capitale, peut-on lire dans la motion de commission.

Mais les mesures ont un coût pour les éleveurs. S’ils étaient indemnisés de manière appropriée, ils accepteraient mieux les mesures et pourraient mieux les supporter.

Des risques liés à l'économie privée

Le Conseil fédéral est d'accord de verser des indemnités. Mais elles doivent l'être au cas par cas. La Confédération ne sera pas en mesure de couvrir l’ensemble des risques des agriculteurs, car il s’agit finalement de risques liés à leur exploitation, qui relève de l’économie privée.

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