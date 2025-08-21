Près de 70% des entreprises suisses dépendent essentiellement de services américains. Ce jeudi, le quotidien romand «Le Temps» met en avant une étude démontrant cet assujettissement. Un phénomène que l'on retrouve aussi bien en Suisse qu'au sein de l'Union européenne.

Selon une étude, les entreprises suisses sont à la merci des services américains

La Suisse très dépendante des services américains, surtout en ce qui concerne les services de messagerie. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Quand avons-nous consenti à devenir dépendants des Etats-Unis? A l'heure des droits de douane de 39% du président Trump, cette dépendance technologique, et donc économique, est aujourd’hui de plus en plus questionnée.

Comme le rapporte «Le Temps» ce jeudi 21 août, une étude menée par la société genevoise Proton confirme cette allégeance, notamment en ce qui concerne les services de messagerie utilisés par les entreprises suisses.

Pour ce faire, Proton a analysé près de 300 sociétés suisses cotées en bourse. Le résultat est sans appel: 68% d’entre elles dépendent de fournisseurs américains pour leurs systèmes essentiels. Certains secteurs, comme l’immobilier ou la grande distribution, dépendent même à 100% des services américains. De son côté, le secteur bancaire reste relativement autonome.

L'Europe elle aussi soumise

Cette étude complète ainsi les données publiées par le Club informatique des grandes entreprises françaises (Cigref) en avril dernier. Ce dernier révélait que les entreprises européennes consacrent environ 264 milliards d’euros par an à des services cloud et logiciels fournis majoritairement par des entreprises américaines. Ainsi, ces dernières contrôlent 83% du marché européen.

Cette situation génère pour l’économie étasunienne près de 1,9 million d’emplois. Toujours selon le Cigref, si l’Europe parvenait d’ici à 2035 à produire elle-même ne serait-ce que 15% des services actuellement importés des Etats-Unis, elle pourrait créer près de 463'000 emplois supplémentaires.