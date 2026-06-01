DE
FR

3500 soldats engagés
Tout savoir sur «Conex 26», le prochain exercice XXL de l'armée suisse

L'exercice «Conex 26» mobilisera 3500 soldats suisses durant le mois de juin. Un entraînement d'envergure pour tester la capacité de défense de la Suisse. Voici ce qu'il faut savoir sur cette opération.
Publié: il y a 41 minutes
Environ 3500 militaires seront mobilisés pour l'exercice «Conex 26».
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'armée suisse mène courant juin un entraînement d'envergure à la protection des infrastructures critiques, dans un contexte de menace accrue. L'opération déployée dans le nord-ouest de la Suisse mobilise quelque 3500 soldats. Voici les principales questions et réponses concernant «Conex 26»:

En quoi consiste «Conex 26»?

L'exercice «Conex 26» est mené par la Division territoriale 2 (Div Ter 2) dans le cadre des cours de répétition ordinaires. Son objectif principal est de tester et de renforcer la capacité de défense de l’armée suisse. Il s’agit de mobiliser rapidement environ 3500 militaires et de tester la disponibilité opérationnelle mais aussi la capacité à faire équipe avec les autorités civiles dans des conditions proches de la réalité.

Quelle est la situation de départ?

Le dernier exercice «Conex» remonte à 2015. Depuis, la situation sécuritaire en Europe est devenue plus instable, a souligné lundi en conférence de presse à Aarau le responsable de l'opération, le divisionnaire Alexander Kohli, commandant de la Division territoriale 2. Les menaces sont hybrides et de plus en plus complexes, selon lui. Il convient de s’entraîner à réagir dans un scénario de menaces accrues.

Quand et où se déroule «Conex 26»?

L'exercice se déroule du 12 au 19 juin. En incluant le cours préparatoire pour les cadres qui démarre début juin, il dure environ quatre semaines. L'opération se déploie sur différents sites dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Soleure et de Lucerne, où les troupes seront régulièrement visibles.

A lire aussi
Exercice d'envergure de l'armée suisse contre les menaces hybrides
Menaces hybrides
Quelque 3500 militaires mobilisés pour l'opération «Conex 26»
Les travaux de maintenance des F/A-18 sont terminés
Lancés en 2017
Les travaux de maintenance des F/A-18 sont terminés

Quelles sont les priorités de «Conex 26»?

La mobilisation des troupes constitue un des points centraux de l'exercice. Il s'agit en priorité de rendre opérationnelles et d'équiper de plus grandes formations en un court laps de temps, dans une situation de menace accrue. Des mesures visant à renforcer la protection des troupes ont déjà été prises dans les installations de l’armée en amont de l'opération.

Quels sont les autres domaines d'entraînement?

Une fois la phase de mobilisation terminée, les formations s’entraîneront à la protection et à l'exploitation d’infrastructures critiques ainsi qu'au sauvetage dans les ports du Rhin (région de Muttenz, BL). La sécurité des axes routiers et de la mobilité sur le terrain au pied du Jura - le long de l’Aar entre Brugg (AG) et Wangen an der Aare (BE) - est aussi au programme ainsi que la surveillance et les opérations de sûreté sectorielle à la frontière.

Les autorités civiles sont-elles impliquées?

Un autre point central de «Conex 26» est la coordination avec les autorités et organisations civiles. L’exercice implique donc les services cantonaux et d'autres partenaires dans le but de tester et d’optimiser la collaboration dans la maîtrise des menaces hybrides.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus