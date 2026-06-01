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Protéger les infrastructures critiques
Exercice d'envergure de l'armée suisse contre les menaces hybrides

Un vaste exercice de simulation va être mené par l'armée du 12 au 19 juin en Suisse allemande. Il aura pour but de renforcer la capacité de défense et de vérifier la collaboration avec les partenaires civils.
Publié: 13:15 heures
L'exercice de simulation de crise «Conex 26» vise à renforcer la capacité de défense face aux menaces hybrides.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'armée suisse mène dans le courant du mois de juin un vaste exercice d'entraînement à la protection des infrastructures critiques, dans un contexte de menace accrue. L'opération «Conex 26» déployée au nord-ouest de la Suisse mobilise quelque 3500 militaires.

L'exercice de simulation de crise «Conex 26» vise à renforcer la capacité de défense face aux menaces hybrides. Il se déroulera du 12 au 19 juin dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Soleure et de Lucerne.

Menaces toujours plus complexes

Les responsables de l'opération la décrivent comme un cours de répétition «tout à fait normal, mais avec davantage de participants». «Il s’agit de renforcer la capacité de défense et de vérifier la collaboration avec les partenaires civils», a indiqué lundi à Aarau Alexander Kohli, commandant de la Division territoriale 2, devant les médias.

Le dernier exercice «Conex» remonte à 2015. Depuis, la situation sécuritaire en Europe est devenue plus instable, selon Alexander Kohli, qui évoque des menaces toujours plus complexes.

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