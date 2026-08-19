DE
FR

Découverte en Valais
Les corps de deux alpinistes ont été retrouvés après 34 ans

Les corps de deux alpinistes belges disparus en 1992 ont été retrouvés le 26 juillet à Saas-Grund (VS). Libérées par la fonte du glacier du Trift, les dépouilles ont été identifiées grâce à des analyses ADN.
Publié: il y a 55 minutes
Les corps de deux alpinistes belges disparus en 1992 ont été retrouvés le 26 juillet à Saas-Grund (VS).
Photo: Police cantonale du Valais
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les corps de deux alpinistes belges, âgés de 39 et 41 ans, disparus en 1992, ont été découverts le 26 juillet dernier sur le territoire de la commune de Saas-Grund (VS). Les dépouilles ont été libérées par la fonte du glacier du Trift.

Le 26 juillet, une opération de récupération a été organisée et les corps ont été acheminés à l’Institut de médecine légale de l’Hôpital du Valais, à Sion, afin de procéder à leur identification.

«Une comparaison directe des profils ADN a permis d’établir formellement qu’il s’agissait de deux alpinistes portés disparus dans la région du Weissmies depuis 1992», précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi.

Une météo exécrable

Le 4 septembre 1992, les deux hommes avaient quitté la cabane de Weissmies avec pour objectif de gravir le sommet du Weissmies (4017 mètres) et de rejoindre la cabane d'Almagell. Surpris par une météo exécrable, ils ne sont jamais arrivés à destination. Les mois suivants, plusieurs actions de recherche ont eu lieu, ce qui avait permis de découvrir un sac à dos, mais pas les randonneurs, jusqu'au mois dernier.

En Valais, la Police cantonale tient une liste des personnes portées disparues recensant les signalements enregistrés depuis 1925. Il s’agit principalement de personnes disparues en haute montagne ou dans des cours et plans d’eau. «Avec le recul des glaciers, il arrive que des dépouilles de personnes portées disparues en montagne plusieurs décennies auparavant soient mises au jour», conclut la Police cantonale valaisanne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus