Les CFF annoncent un bénéfice de 126 millions de francs au premier semestre 2026, en hausse par rapport aux 48 millions en 2025. La hausse des voyageurs et le redressement du fret soutiennent ces résultats, malgré des défis financiers.

Les CFF ont vu leur bénéfice exploser au premier semestre 2026

Les CFF ont vu leur bénéfice exploser au premier semestre 2026

De plus en plus de passagers

ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF ont enregistré un bénéfice de 126 millions de francs au premier semestre, contre 48 millions un an plus tôt. La hausse du nombre de voyageurs, l’immobilier et le redressement du trafic marchandises ont permis ces résultats, mais d'importants défis subsistent.

En moyenne, 1,45 million de personnes ont voyagé chaque jour à bord des trains des CFF, soit 4% de plus qu’au premier semestre 2025, a indiqué mercredi le transporteur. 94,1% des trains sont arrivés à l’heure, contre 94,5% un an auparavant.

Une embellie pas encore suffisante

Le fret affiche un résultat de 2 millions de francs. Cela faisait de nombreuses années que l'équilibre n'avait plus été atteint. Les CFF poursuivent toutefois leur restructuration. CFF Cargo sera réintégrée au groupe et deviendra une division de CFF SA dès 2027.

Malgré l'embellie, les CFF jugent leur situation financière encore tendue. Pour financer le renouvellement du matériel roulant et le développement de l’offre sans laisser l’endettement déraper, ils devront dégager à moyen terme environ 500 millions de francs de bénéfice par an.