Après la cyberattaque contre PK Softech, fournisseur de Publica, des demandes de rançon ont été adressées à l’entreprise. La Confédération dit n’en avoir reçu aucune et ne dispose pas de preuve de diffusion de données sur le darknet.

Cyberattaque contre Publica: le prestataire visé par une rançon

Cyberattaque contre Publica: le prestataire visé par une rançon

Des demandes de rançon ont été adressées au fournisseur de logiciels de la caisse de pension Publica, après la cyberattaque dont il a été victime. En revanche, la Confédération n'a pas reçu de telle demande, a indiqué mardi un porte-parole du Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS), contacté par Keystone-ATS.

Les services fédéraux – issus de différents départements – impliqués dans la gestion de l'incident ne sont au courant d'aucune demande de rançon à leur encontre, a précisé le porte-parole. Quant à la demande attribuée au fournisseur de logiciels de Publicia, elle n'était pas assortie d'un montant ou d'un délai précis, selon le porte-parole.

A ce jour, personne ne s'est manifesté auprès de Publica pour signaler avoir été contacté ou avoir subi un préjudice en lien avec la cyberattaque. De même, le SEPOS – rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) – ne dispose d'aucune preuve permettant d'établir que des données volées se soient retrouvées sur le darknet.

L'entreprise attaquée est PK Softech AG, prestataire de Publica. Le fournisseur de logiciels a constaté la cyberattaque fin septembre et a porté plainte. Il en a également informé les autorités fédérales compétentes, Publica ainsi que d'autres clients, notamment la caisse de pension de la ville de Zurich.