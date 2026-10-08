Une cyberattaque a visé fin septembre un fournisseur de logiciels de Publica, l’une des plus grandes caisses de pensions de Suisse. Une fuite de données est confirmée et le Ministère public de la Confédération enquête.

La Caisse fédérale de pensions Publica touchée par une cyberattaque

La Caisse fédérale de pensions Publica touchée par une cyberattaque

ATS Agence télégraphique suisse

La Caisse fédérale de pensions Publica a été touchée indirectement par une cyberattaque visant un de ses fournisseurs de logiciels à la fin septembre. Une fuite de données est confirmée, dont l'ampleur reste à déterminer. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête.

L'entreprise concernée a détecté l'attaque fin septembre et immédiatement déposé une plainte pénale. Elle a également averti les services fédéraux compétents, Publica et ses autres clients, ont indiqué jeudi les autorités fédérales.

Aucun autre service touché

Des investigations sont en cours pour déterminer dans quelle mesure des données de Publica ont pu être compromises. La caisse de pensions a informé ses assurés de la fuite, de ses conséquences possibles et des mesures prises.

L'identité du fournisseur et la nature des données concernées n'ont pas été précisées. Selon les autorités, aucun autre service fédéral n'entretient de relations commerciales avec l'entreprise visée.

Publica est une des plus grandes caisses de pensions de Suisse. Elle assure notamment le personnel de l'administration fédérale et du domaine des EPF. Fin 2025, elle comptait quelque 70'000 assurés actifs et 41'600 bénéficiaires de rentes, pour un total du bilan de près de 45 milliards de francs.