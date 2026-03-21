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Cambriolage à Saint-Gall
Un voleur tente d'échapper à la police en grimpant sur une grue

La police cantonale st-galloise a arrêté vendredi soir trois cambrioleurs qui s'étaient introduits par effraction dans une entreprise à Diepoldsau (SG). L'un d'entre eux a tenté de s'enfuir en grimpant sur une grue de 20 mètres de haut
Publié: il y a 8 minutes
Le voleur en fuite s'est réfugié sur une grue et a grimpé sur le contrepoids à environ 20 mètres de hauteur. Il a finalement pu être convaincu de redescendre de lui-même de la grue, avant d'être arrêté (image d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
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ATS Agence télégraphique suisse

Trois cambrioleurs ont été arrêtés après une effraction à Diepoldsau (SG). L’un d’eux a tenté de fuir en grimpant sur une grue de 20 mètres. Les trois cambrioleurs avaient tenté de s'introduire dans l'entreprise vendredi matin. Ils sont revenus en soirée et ont été pris la main dans le sac par la police. La police indique dans son communiqué avoir dans un premier temps arrêté deux hommes.

La troisième personne s'est réfugiée sur une grue et a grimpé sur le contrepoids à environ 20 mètres de hauteur. Après l'arrivée des pompiers locaux, appelés pour le secourir, l'homme a pu être convaincu de redescendre de lui-même de la grue, avant d'être arrêté.

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